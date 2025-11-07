A Tesla jóváhagyta Elon Musk billió dolláros fizetési csomagját

A Tesla részvényesei jóváhagyták Elon Musk minden eddiginél nagyobb, akár 1 billió dollárt (335 ezer millárd forint) érő javadalmazási csomagját, amely új rekordot jelent a vállalati világban. A döntést 75 százalékkal támogatták a cég éves közgyűlésén, amit ováció fogadott, írja a BBC. A világ leggazdagabb embere számára megítélt bónusz feltétele, hogy Musk a következő tíz évben jelentősen növelje az elektromosautó-gyártó piaci értékét, és teljesítse a vállalat által meghatározott mérföldköveket.

A Tesla igazgatótanácsa azzal érvelt, hogy Musk távozna a cégtől, ha az ajánlatot nem fogadnák el – márpedig a vállalat szerint nem engedheti meg magának, hogy elveszítse vezetőjét. A bejelentés után Musk színpadra lépett Austinban, és táncra perdült a közönség skandálása közepette. „Ami most kezdődik, nem pusztán egy új fejezet a Tesla történetében, hanem egy teljesen új könyv” – mondta.

Elon Musk Fotó: JOEL SAGET/AFP

A következő tíz évben Musk akkor juthat a maximális összeghez, ha a Tesla piaci értékét 1,4 billióról 8,5 billió dollárra növeli, és legalább egymillió önvezető robotaxit állít kereskedelmi forgalomba. Musk az autók helyett viszont inkább az Optimus humanoid robotról beszélt első sorban.

Musk jelenleg a Tesla részvényeinek 13 százalékát birtokolja. Egy korábbi, több tízmilliárd dolláros javadalmazási csomagját a delaware-i bíróság érvénytelenítette, miután megállapította, hogy az igazgatótanács tagjai túlságosan közel álltak hozzá. Azóta a Tesla székhelyét Delaware-ből Texasba helyezte át, a bírósági döntés pedig az állami legfelsőbb bíróság előtt van.

A mostani fizetési tervet több nagy intézményi befektető is elutasította, ezért Musk döntően a kisbefektetők támogatására támaszkodott. A szavazáson részt vett testvére, Kimbal Musk is, aki a Tesla igazgatótanácsában ül.