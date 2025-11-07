„Árulás!” – tízezren tüntettek Rigában azért hogy Lettország ne lépjen ki az Isztambuli Egyezményből

Tízezren tüntettek csütörtök este Rigában az ellen, hogy Lettország kilépjen az Isztambuli Egyezményből.

Egy tüntető, aki érzékletesen mutatta meg, mint jelent a nők számára, ha Lettország kilép az egyezményből. Fotó: GINTS IVUSKANS/AFP

A lett parlament (Saeima) október 31-én 56 szavazattal 32 ellenében szavazta meg a kilépést a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményből, az első uniós országként (Magyarország aláírta ugyan az egyezményt, de sosem ratifikálta azt.)

A javaslat beterjesztői szerint az Egyezmény radikális feminista termék, ami a genderideológián alapul, annak ratifikációja pedig szerintük csak politikai marketing volt és semmi köze az erőszak elleni harchoz.

Edgars Rinkēvičs lett elnök megtagadta a törvényjavaslat aláírását, és visszaküldte azt újratárgyalásra. November 5-én a Saeima egy évvel elhalasztotta Lettország egyezményből való kilépésének kérdését, a döntést a parlament következő ülése hozza meg.

Megtelt a Dóm tér Riga központjában. Fotó: GINTS IVUSKANS/AFP

Tüntetés már a javaslat megszavazása előtt is volt, akkor nagyjából ötezren vonultak utcára Rigában. Most kétszer annyian tiltakoztak, és Meduza beszámolója alapján többek közt a következőket skandálták:

„Tegyetek meg mindent, amit tudtok – az Egyezménynek győznie kell!”

„Oroszország másolásával nem véditek Lettországot!”

Az egyik legnépszerűbb szlogen az "Árulás!" volt.

A rendőrség tájékoztatása szerint két embert vettek őrizetbe a rigai tüntetésen. Egyikük megsértette a közrendet, és nem tartotta be a rendőrség utasításait, míg a másik megtámadott egy résztvevőt a rendezvényen.

Nem csak Rigában demonstráltak: Liepajában körülbelül 600, Cēsisben 270, Daugavpilsben pedig 50 ember gyűlt össze.

Eddig mindössze egyetlen ország, Törökország lépet ki az egyezményből, még 2021-ben.