GTA VI: tovább halasztották a játék premierjét, ami már több mint tíz éve nem bír megjelenni

A Grand Theft Auto VI 2026. november 19-én, csütörtökön jelenik meg – jelentette be a Rockstar Games.

„Sajnáljuk, hogy még tovább kell várnotok, de ez a néhány hónapos késés lehetővé teszi számunkra, hogy a játékot olyan színvonalon fejezzük be, amilyet elvártok és megérdemeltek” – áll a fejlesztők közleményében, akik elismerik kicsit hosszabb várakozás előzi meg a GTA legújabb részét.

A GTA V. 2013-ban jelent meg, tehát valóban türelmesnek kell lennie annak, aki játszani akar a hatodik résszel is. A GTA VI első hivatalos előzetese 2023 decemberében jelent meg, azóta folyamatosan csúszik a megjelenés határideje, legutóbb májust ígérték. De hogy miért kell ennyit várni a GTA 6-ra??? Itt megírtuk, majdnem pont két évvel ezelőtt!