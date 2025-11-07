Halálos vonatgázolás Rákosligetnél

Halálra gázolt egy embert a vonat Budapesten, Rákosligetnél pénteken délelőtt. A Mávinform közleményében azt írta:

„Az Egerből 9:08-kor a Keleti pályaudvarra elindult Agria InterRégió (IR 557) Rákosliget előtt elütött egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett embert.”

A fővárosi tűzoltókat riasztották a balesethez. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a tűzoltók segítenek leszállni a vonatról az utazóknak, akiket a tájékoztatás szerint egy következő Keleti pályaudvarra tartó vonatra szállítanak át (a forgalmi változásokról itt lehet tájékozódni).

Mit tegyek, ha öngyilkossági gondolataim vannak?

S.O.S.- Ha azonnali segítségre van szüksége