Hazaengedték Indonéziából a brit nagymamát, aki 12 évet ült a halálsoron kábítószer-csempészet miatt

12 év után térhetett haza Lindsay Saniford Indonéziából. A most 69 éves nőt 2013-ban kábítószer-csempészet miatt ítélték halálra, egy évvel korábban ugyanis 5 kilónyi kokaint találtak nála Bali szigetén - írja a BBC.
A nő elmondása szerint kényszer hatására csempészett drogot, egy bűnszervezet ugyanis azzal fenyegette a fiát, hogy megölik.
Lindsay Saniford mellett egy másik brit foglyot, Shahab Shahabadit is elengedtek, miután a brit és az indonéz kormány humanitárius megállapodást kötött. Mindketten súlyos egészségügyi állapotban vannak, az Egyesült Királyságban további orvosi ellátásra szorulnak.
Bár Indonéziában vannak a világ legszigorúbb drogtörvényei, az utóbbi időben több elítéltet is szabadlábra engedtek vagy hazaküldtek, köztük például tavaly decemberben a hírhedt „Bali Kilencek” ausztrál drogbanda öt tagját, akik 20 évet ültek (a többiek közül kettőt kivégeztek, egy ember veserákban halt meg a börtönben, a banda egyetlen női tagját pedig 13 év fogság után jó magaviseletért engedték szabadon - az ügyről itt írtunk bővebben). Szintén decemberben engedték visszatérni a Fülöp-szigetekre a kétgyerekes édesanyát, Mary Jane Velosót, akit majdnem kivégeztek. A nő állítása szerint átverés áldozata lett, ismeretlenek csempésztek drogot a csomagjába.