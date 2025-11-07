Késsel fenyegetőzött egy férfi a XV. kerületi óvodában, a TEK segítségével mentették ki a közel hatvan gyereket

Késsel, fenyegetőzve ment be egy XV. kerületi óvoda udvarára egy férfi, a rendőrség közel 60 gyermeket és 13 felnőttet menekített ki a helyszínről közölte a police.hu péntek. A helyszínen a TEK műveleti egységei a férfit elfogták, az esetben senki nem sérült meg.

A TEK és a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délkörül kapott jelzést a felfegyverkezett férfiról, fél egykor pedig felismerték a férfit egy óvoda udvarán. A TEK és a rendőrség közösen menekítette ki az intézményben tartózkodó 58 gyereket és a 13 felnőttet, akiket egy közeli templomba kísértek át.

A kimenekítéssel egy időben a rendőrök lezárták a területet, a TEK tárgyalója pedig felvette a kapcsolatot a férfival, aki ennek hatására együttműködővé vált, megadta magát, és letette a kését. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van.