Kína új repülőgép-hordozót bocsátott vízre, ezzel is froclizva az Egyesült Államokat

Szolgálatba állt Kína legfejlettebb repülőgép-hordozója, a Fujian, nem sokkal azután, hogy Hszi Csin-ping megtekintette – írja a BBC.

Hszi Csin-ping az avatási ünnepségen (középen). Fotó: LI GANG/Xinhua via AFP

A Fujian Kína harmadik ilyen hadihajója, és olyan elektromágneses katapultokkal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a repülőgépek nagyobb sebességgel történő indítását. Vízre bocsátása nagy előrelépés Pekingnek, amely így a világ legnagyobb haditengerészete felett rendelkezik – már ami a hajóik számát illeti.

Kína az elmúlt időszakban bődületes tempóban fejlesztette haditengerészetét, ezzel is nyomást gyakorolva az Egyesült Államokra és szövetségeseire.

Jó nagy. Fotó: HANDOUT/AFP

A hazai gyártású Fujian képes nehezebb fegyverekkel és üzemanyaggal felszerelt repülőgépeket szállítani, így azok nagyobb távolságból is lecsaphatnak az ellenséges célpontokra. Ezzel a képességével lenyomja Kína két korábbi anyahajóját, a Liaoninget és a Shandongot – mindkettőt az oroszok építették.

Mielőtt szolgálatba állították, a világon egyedül az Egyesült Államoknak volt olyan repülőgép-hordozója, ami elektromágneses katapultrendszerrel rendelkezett.