Magyar Péter a Tisza-szimpatizánsokat mutató interaktív térképről: Politikailag motivált bűncselekmény, melynek célja egyértelműen a megfélemlítés

Egy interaktív, kereshető honlapon tették közzé a Tisza Világ applikációt érintő adatvédelmi incidens nyomán ismerté vált érintettek személyes adatait: neveket, email címeket, telefonszámokat, lakcímeket.

A térképről előbb az Index, majd a Magyar Nemzet, az Origo és nagyjából a teljes kormánymédia beszámolt (a Magyar Nemzet például Mindenki megkeresheti, ki a tiszás az utcájában vagy a falujában címmel), de miután a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bűncselekménynek nevezte a személyes és különleges adatok felhasználását, a lapok eltüntették cikkükből a térkép linkjét.

Magyar Péter péntek este közleményben reagált az esetre, melyben úgy fogalmazott:

Mára eljutottunk oda, hogy a tolvaj Fidesz térképen listázza a TISZA támogatóit: neveket, címeket, életeket dobnak uszítva a janicsárjaik elé. Ez bűncselekmény. Súlyos bűncselekmény. Politikailag motivált bűncselekmény, melynek célja egyértelműen a megfélemlítés.

A Tisza Párt elnöke szerint a térkép „egy újabb határátlépés, és a Fidesz nyílt támadása ártatlan, hazaszerető állampolgárok százezrei ellen.” Magyar Péter továbbá felszólította

a belügyminisztert, hogy indítson átfogó nyomozást, gondoskodjon a jogsértő térkép azonnali eltávolításáról, és vonasson felelősségre mindenkit, akik az adatlopásban vagy annak terjesztésében közreműködtek.

a köztársasági elnököt: törje meg a hallgatást, „mert a csend ebben az ügyben már cinkosság.”

a NAIH vezetőjét, mert „most van itt az idő, hogy bizonyítsa: a hatóság nem Orbán Viktor szolgája, hanem a magyar polgárok védelmezője.”

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar azt is elmondta, hogy a Tisza Párt feljelentést tesz minden olyan médium ellen, amely az illegálisan megszerzett neveket és adatokat tartalmazó térképet megjelentette.

Mi lesz a következő? Sárga csillag a kapukon? Feketelista az állásinterjúkon? A házbizalmi jelentése?

– kérdezte Magyar Péter, aki a listázott szimpatizánsoktól azt kérte, dokumentálják, amit láttak, azaz készítsenek képernyőfotót, jegyezzétek fel az URL-t, a dátumot és az időpontot, továbbá tegyenek feljelentést a rendőrségen tiltott adatszerzés és jogosulatlan adatkezelés miatt; illetve kérjenek vizsgálatot a NAIH-nál.

A NAIH egyébként a térképről azt írta:

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a Hatóság szerint megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el, éppen ezért haladéktalanul szükséges annak törlése. Amennyiben a honlap nem kerül törlésre, akkor a Hatóság a rendelkezésre álló jogi eszközök alkalmazásával fellép a honlap eltávolítása érdekében.

A NAIH korábban a Mandiner listázása után már úgy nyilatkozott, bűncselekménynek is minősülhet az adatok megszerzése.

Frissítés: Péntek késő este kérdéseket küldtünk a Kormányzati Tájékoztatási Központnak és a Belügyminisztériumnak, hogy reagáljanak a történekre, és írják meg, mit tesz a kormány, és véleményük szerint hova vezethet mindez. Ha válaszolnak, a cikket frissítjük.