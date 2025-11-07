Több tucatnyi tonna kábítószer-alapanyag behozatala miatt vettek őrizetbe két férfit

2023 áprilisában Sopronban 12,7 tonna „magnéziapor” megjelölésű, azonban valójában MDMA-alapanyagot tartalmazó szállítmányt foglaltak le. A gyanú szerint egy kínaiakból álló bűnözői hálózat felelős a prekurzorok (kábítószer-alapanyag) csempészéséért és a kábítószer-termelés irányításáért, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

A drog előállítására alkalmas alapanyagokat Kínából Hamburg és Rotterdam kikötőibe szállították, ahol a bűnözői hálózat tagjai begyűjtötték, majd Magyarországra küldték további terjesztés céljából. A nyomozás során azonosították a csoport által használt magyarországi raktárakat a főváros X. kerületében, ahol tavalyelőtt 19,1 tonna prekurzort találtak a rendőrök, míg a német társszervek a magyar hatóságok jelzésére Hamburgban további 10,5 tonnát foglaltak le.

Az eddigi adatok alapján összesen több mint 42 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyag kapcsolható a bűnbandához. A számítások szerint a lefoglalt prekurzorból nagyságrendileg 600 milliárd forint értékű drogot lehetett volna előállítani.

A KR NNI az Europol támogatásával november 4-én több mint száz rendőrrel hajtotta végre az akciót: kilenc helyszínen tartottak kutatásokat, és öt embert állítottak elő, közülük négyet gyanúsítottként hallgattak ki.

A gyanúsítottaknak az ország területére behozatallal, üzletszerűen elkövetett kábítószer készítése, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás, valamint különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás miatt kell felelniük. A nyomozók őrizetbe vettek egy kínai és egy magyar férfit, egyiküket azóta a bíróság le is tartóztatta. A kínai állampolgár a hálózat feltételezett vezetője volt, míg a magyar férfi - korábbi pénzügyőri múltját kihasználva - közvetítő szerepet töltött be. Ezen túl gyanúsított még annak a cégnek az ügyvezető-tulajdonosa is, amelyik a Kínából érkezett szállítmányok címzettje volt.

A nyomozók csaknem 700 gramm kábítószergyanús anyagot, illetve okiratokat foglaltak le; vagyonvisszaszerzés keretében több mint 43 millió forint vagyont vontak el, de a pénzen túl lefoglaltak nagy értékű gépkocsikat, kerékpárokat, edzőeszközöket, de még egy értékes festményt és egy táskát is, emellett értékpapírokat zároltak. (MTI)