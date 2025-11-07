Órákkal a Trump-Orbán találkozó előtt a MOL már úgy véli, mégis el tudná látni a finomítóit az Adria-vezetéken keresztül

Szeptemberben még éles hangú üzengetés ment a magyar kormány a Janaf horvát olajcég között, miután a MOL azt közölte, hogy az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani, mely állítás a horvátok szerint nem felelt meg a valóságnak.
Most változott a helyzet: a MOL pénteken kiadott pénzügyi jelentéséhez csatolt részvényesi tájékoztatóban ugyanis ez olvasható:
Ha a Barátság-vezetéken szállított kőolaj mennyisége jelentősen visszaesne, a MOL növelni tudná az Adria-vezeték kihasználását, és a szárazföldi finomítóinak beérkező mennyiségét körülbelül 80 százalékban így is fedezni tudná, bár ez magasabb műszaki kockázatokkal és logisztikai költségekkel járna
– vette észre a Hvg.hu. Az időzítés nem mellékes, hiszen péntek este ül le egymással Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, utóbbi pedig többek között azzal a célkitűzéssel érkezett Washingtonba, hogy mentességet szerezzen az orosz olajcégekre kivetett szankciók alól. Pedig a MOL-csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft olajcég még nem sokkal korábban a horvát kőolajszállítót hibáztatta, amiért nem érkezett meg 58 ezer tonna Arab Light típusú kőolaj a pozsonyi finomítóba, a Janaf azonban csípőből cáfolta a kijelentést.
Ahogy arról a mai cikkünkben bővebben írtunk: a tengeri olajszállításokra 2022-ben bevezetett EU-s embargó óta csak a Barátságon keresztül jön már orosz olaj hivatalosan az Európai Unióba. Ennek már kizárólag a MOL-érdekeltségében lévő finomítók a felhasználói: Magyarország és Szlovákia a két utolsó tagállam, ami orosz olajat vesz. Ebből a MOL-nak a háború kezdete óta legalább 1000 milliárd forint körüli adózá előtti extrabevétele származhatott. Elemzők szerint ha leválna a cég az orosz olajról, csak a MOL profitja, illetve az azt lefölöző magyar állam háborús nyeresége csökkenne - miközben a hosszú távú magyar ellátásbiztonság erősödne, az orosz olajhoz való ragaszkodás ugyanis a háború negyedik évében kiemelt kockázatot jelent. (via Hvg.hu)
FRISSÍTÉS: Cikkünk megjelenése után a MOL az alábbi közleményt juttatta el a szerkesztőségünkhöz:
Korábbi becsléseink és feltételezéseink alapján, ha a Janaf a szükséges mennyiséget le tudná szállítani a magyar határra, a finomítóink akkor is maximum 80 százalékos hatékonysággal tudnának működni, számolva azzal is, hogy bizonyos kőolajfajták esetében változik a termékkihozatal. De szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Janaf kapacitása és szállítási képessége nem bizonyított, amit jól mutat az is, hogy a tegnapi napon a Janaf nem tudta leszállítani határidőre a megrendelt mennyiséget.
A magyar külügyminiszter profitéhséggel dobálózott.
A tesztjeik szerint az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani.