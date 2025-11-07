Orbán Szijjártót és Lázárt vitte magával az elítélt exelnök fiával megejtett találkozójára

Ahogy azt tegnap elsőként megírtuk: a hatalmas erőkkel és élén Orbán Viktor miniszterelnökkel Washingtonba vonuló magyar delegáció egy meglepő találkozóval kezdett.
Orbán Viktor maga posztolt arról az X-en, hogy tárgyal az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval.
🇭🇺🤝🇧🇷 Met with @BolsonaroSP in Washington. We stand firmly with the Bolsonaros in these challenging times — friends and allies who never give up. Keep fighting: political witch-hunts have no place in democracy, truth and justice must prevail! pic.twitter.com/78cSgfJdWQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2025
Ő ugyan nem pont ezeket az elemeket emelte ki a két Bolsonaro életrajzából, csak úgy fogalmazott:
„Ezekben a nehéz időkben szilárdan a Bolsonarók mellett állunk – barátok és szövetségesek, akik soha nem adják fel. Harcoljatok tovább: a politikai boszorkányüldözéseknek nincs helye a demokráciában, az igazságnak és az igazságosságnak kell győzedelmeskednie!”
A tárgyaláson Orbánon kívül Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter vett még részt.
Információink szerint Orbán Viktor mellett öt ember vesz részt a magyar delegációból a Trumppal folytatott munkaebéden. A minisztereket és cégvezetőket egyebek mellett a Four Seasonsben, Sofitelben, Waldorf Astoriában szállásolják el.
2023 január 8-án az történt Brazíliavárosban, ami szinte napra pontosan két évvel korábban Washingtonban. Az amerikaira kísértetiesen hasonlító brazil intézményrendszer azonban nem csak egy elfuserált puccskísérlet közkatonáit állította bíróság elé, hanem a főkolomposokat is.
Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.