Orbán Szijjártót és Lázárt vitte magával az elítélt exelnök fiával megejtett találkozójára

Ahogy azt tegnap elsőként megírtuk: a hatalmas erőkkel és élén Orbán Viktor miniszterelnökkel Washingtonba vonuló magyar delegáció egy meglepő találkozóval kezdett.

Orbán Viktor maga posztolt arról az X-en, hogy tárgyal az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval.

🇭🇺🤝🇧🇷 Met with @BolsonaroSP in Washington. We stand firmly with the Bolsonaros in these challenging times — friends and allies who never give up. Keep fighting: political witch-hunts have no place in democracy, truth and justice must prevail! pic.twitter.com/78cSgfJdWQ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2025

Ő ugyan nem pont ezeket az elemeket emelte ki a két Bolsonaro életrajzából, csak úgy fogalmazott:

„Ezekben a nehéz időkben szilárdan a Bolsonarók mellett állunk – barátok és szövetségesek, akik soha nem adják fel. Harcoljatok tovább: a politikai boszorkányüldözéseknek nincs helye a demokráciában, az igazságnak és az igazságosságnak kell győzedelmeskednie!”

A tárgyaláson Orbánon kívül Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter vett még részt.