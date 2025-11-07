Rollertárolóra zuhant egy márványtábla a Petőfi híd oldaláról

A Petőfi híd pesti hídfőjénél található egyik emléktábla felső része leszakadt és a roller-tárolóra esett, az esetbe senki nem sérült meg – írta meg a Blikk. A lap szerint a táblák rögzítése tönkrement, a felső rész leesett, az alsó és középső részek jelenlegi állapota alapján további veszélyek lehetségesek.

A híd üzemeltetője, a Budapest Közút közölte, hogy a táblát bekötő vasak valószínűleg elkorrodáltak. „Társaságunk az esettel kapcsolatban azonnal intézkedett: az érintett területet elsőként elkerítjük, a lehullott darabokat összegyűjtjük, valamint az emléktábla fennmaradt részeinek rögzítését megerősítjük” – írták.

Andrási István építész mérnök, igazságügyi szakértő a lapnak elmondta, hogy az ilyen eset oka „egyértelműen emberi felelőtlenségre, karbantartási hibára, ellenőrzési hiányosságokra vezethető vissza”. Azt mondta, az ilyen táblákat rendszeresen kellene ellenőrizni.

A hídra is ráférne már a felújítás. Utoljára idén nyáron ellenőrizték statikailag, és bár a Petőfi híd állapota stabil, több mint negyven éve nem történt rajta nagyobb felújítás. Idén tavasszal arról is cikkeztek, hogy a híd műszaki állapota jóideje veszélyes, az üzemeltető szerint azonban ez „nem jelent feltétlenül közvetlen balesetveszélyes állapotot”. Azt viszont az üzemeltető Budapest Közút is beismerte, hogy „a helyzet az idő előrehaladtával exponenciálisan romlik”.

A Magyar Hang egy áprilisi felmérés alapján azt írta, hogy a közműcsatornák egy része továbbra is lyukas, több szakaszt már el kellett bontani korrózió miatt, a vízcsöveken felületi rozsdásodás és mohásodás figyelhető meg. A járda alatti kábeltálca használhatatlan, több eleme leszakadt, míg egyes acélszerkezetű tartók korrózióvédelme gyakorlatilag megsemmisült. A vízelvezetés sem működik megfelelően, a csövek lyukasak, elkorrodáltak, a híd egyes pontjain megáll a víz, ami tovább rontja az állapotát.