Szankciós nyomás Moszkván, Orbán Washingtonban

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra cikkeivel, híreivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Csoportkép a repülőn
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Csütörtökön útnak indult Orbán Viktor és méretes delegációja Washingtonba, mi meg megírtuk, hogy értesüléseink szerint kikkel találkoznak majd és milyen körülmények várják ott őket. A kegyencjárat indulásáról külön is beszámoltunk, ahogy kitértünk arra is, hogy az egyik propagandista véletlenül lefilmezte a gépen alvó Orbánt, és hogy feltűnt a fedélzeten Csuhaj Ildikó, akiről csak most derült ki, hogy a közmédiánál kötött ki.

Fotó: Németh Dániel/444

A szerdai, csákberényi tiszás fórumról tegnap kora reggel jelentkeztünk riporttal, napközben pedig megjelent egy ott készült, rövid interjúnk Magyar Péterrrel, aki arról beszélt, hogy szerinte a Fidesznek is érdeke lenne, hogy összejöjjön a vita. A tiszás adatlopással kapcsolatos hír volt, hogy a NAIH szerint jogellenes listázni azokat, akiknek kiszivárogtak az adatai, és kiderült az is, hogy eljárhat a Kúria a Tisza Világ appot letöltő bírókkal szemben, már ha tényleg kiderül valakiről, hogy ezt tette.

Vasárnap időközi lesz Józsefváros egyik választókörzetében, a tét pedig nagy a képviselő-testület jövője szempontjából. Felvezető cikkünkben bemutattuk, hogyan fordulhatott elő, hogy négyen is indulnak a fideszes jelölt ellen. Budapesthez kapcsolódó hír volt, hogy a Kúria a fővárosnak adott igazat az államkincstárral szemben, de az utóbbi közölte, hogy csak azért se fognak pénzt visszafizetni, és hogy 168 órát adott a szakszervezet, hogy újra tárgyaljon a kormány és a főváros, különben sztrájkot szerveznek.

És hír volt még itthonról, hogy

Pénzek

Csütörtökön Virovácz Péter, az ING vezető elemzőjének előadásán jártunk, ahol többek között kifejtette, hogy a gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet. Írtunk arról is, hogy rosszul indult az ősz a boltokban, szeptemberben 74 milliárd forinttal kevesebbet költöttünk, mint augusztusban, és beszámoltunk arról is, hogy visszatért a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt.

Szankciók

Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP

Hazai és nemzetközi témák is bőven szóba kerültek a remek interjúban, amit Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával készítettünk. Olyan kérdéseket is érintve, hogy mennyire árthatnak Moszkvának az új amerikai szankciók, mi lesz Indiával és Kínával, és persze, hogy miét fontos Putyinnak, hogy Magyarország továbbra is vásároljon orosz olajat.

Jó dolgok

Fotó: Kovács Bendegúz

Hogyan írja felül az alkotás iránti vágy a berögzült társadalmi elvárásokat? Milyen árat kellett megfizetnie annak, aki fiatal nőként úgy döntött, hogy csak azért is művész lesz a századelő Budapestjén? Hét rendkívüli nő történetén keresztül keresi ezekre a kérdésre a választ Koniorczyk Borbála nemrég megjelent könyvében, a Női szörnyetegekben, és ő volt a vendégünk a Nem rossz könyvek legutóbbi részében.

Írtunk emellett Mick Herron remek, ötödik évadánál futó kém-, és a most induló, de nagyon ígéretes detektívsorozatáról, Szily László pedig a napokban kortárs ékszerkiállítást nyitott meg, a megnyitóbeszédét pedig cikkesítette.

Kapcsolódó cikkek

Tárgyalás egy elítélt exelnök fiával, vacsora egy olasz étteremben, szállás ötcsillagos hotelekben – megszereztük az Orbán-delegáció tervezett programját

Információink szerint Orbán Viktor mellett öt ember vesz részt a magyar delegációból a Trumppal folytatott munkaebéden. A minisztereket és cégvezetőket egyebek mellett a Four Seasonsben, Sofitelben, Waldorf Astoriában szállásolják el.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Putyin szempontjából a Magyarország által vásárolt olaj nem gazdasági szükségszerűség, hanem politikai szimbólum

Eddig a legtöbb olajjal kapcsolatos szankció az exportinfrastruktúrát érintette, most viszont már a keresleti oldalt szankcionálja az USA. Orbán washingtoni találkozója lakmusztesztje lesz annak, mennyire gondolja komolyan Trump a Kreml elleni nyomásgyakorlást. Interjú Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával.

Takács Lili
interjú

Négyen a Fidesz ellen

Lemondott, mégis újraindul a VIII. kerületi időközi választáson a fehérporos videóról elhíresült Horváth Alexander. A papírforma szerint a Fidesznek nem lesz nehéz dolga, mert összesen négy ellenzéki érzelmű kihívója van.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Kik azok a női szörnyetegek?

Hogyan írja felül az alkotás iránti vágy a berögzült társadalmi elvárásokat? Milyen árat kellett megfizetnie annak, aki fiatal nőként úgy döntött, hogy csak azért is művész lesz a századelő Budapestjén? Hét rendkívüli nő történetén keresztül keresi ezekre a kérdésre a választ Koniorczyk Borbála nemrég megjelent könyvében, a Női szörnyetegekben.

Ott Anna, Horváth Bence
könyv

Elindult a washingtoni kegyencjárat

Az Orbánt kísérő delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek elkezdtek posztolni a repülőről.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Te jó ég, mit fog ezért kapni a kegyencjáraton utazó Velkovics Vilmos Bayer Zsolttól

„Alvó embert lefotózni titokban: a legalja".

Haszán Zoltán
POLITIKA

A közmédia kulturális csatornájához vették fel Csuhaj Ildikót, de azért kiment Orbánnal Amerikába

Csuhaj ott ül jobbra a harmadik sorban, később ő is kérdezte a miniszterelnököt a Kossuth Rádió számára.

Windisch Judit
POLITIKA

„Múltkor felhívott egy fideszes önkormányzati képviselő, hogy mit lájkolom én a Magyar Péter posztjait” – elindult a Tisza választásokig tartó országjárása

Magyar Péter a Fejér megyei Csákberényben útjára indította a Tisza legújabb országjárását. Elhangoztak újdonságok, de talán még érdekesebb, miket ismétel. Az esemény előtt és közben szimpatizánsokkal beszélgettünk.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Magyar: A Fidesznek is érdeke, hogy összejöjjön a vita

A Tisza vezetője szerint Orbán ugyan 19 éve nem volt hajlandó részt venni vitán, de olyan se volt még, hogy az ellenfele „10-15 százalékkal vezetett 158 nappal a választások előtt”.

Jelinek Anna
belföld

A NAIH szerint jogellenes listázni azokat, akiknek kiszivárogtak az adatai, Magyar Péter feljelentésre buzdít

A Fidesz és a propaganda villámgyorsan elkezdte a saját céljaira használni a tiszások ellopott adatait, miközben amiatt még senkinek nem lehetne nyilvánosságra hozni a személyes adatait, mert egy párt nem tudta biztonságosan megőrizni azokat.

Windisch Judit
POLITIKA

Eljárhat a Kúria a Tisza Világ appot letöltő bírókkal szemben

Feltéve, ha van bizonyíték arra, hogy valaki tényleg megtette. A bíróknak ugyanis tilos pártpolitikai tevékenységet folytatniuk.

Windisch Judit
POLITIKA

Budapest lenyomta az államkincstárt, döntött a Kúria a szolidaritási adó ügyében

A Magyar Államkincstár szerint viszont nem kell visszafizetni a pénzt.

Gazda Albert
belföld

Veszélyben a fizetések, 168 órát adott a szakszervezet, hogy újra tárgyaljon a kormány és a főváros, különben sztrájkot szerveznek

Karácsony Gergely levezette, hogy a főváros csak rosszul vagy még rosszabbul tud járni a jelenlegi kilátások alapján.

Diószegi-Horváth Nóra, Windisch Judit
Budapest

Felfüggesztett börtönt kért az ügyészség Iványira

A főügyészség szóvivője szerint ennél enyhébb büntetés nem jöhet szóba.

Windisch Judit
belföld

Vádat emelhetnek a Pécs Pride szervezője ellen

Buzás-Hábel Gézát az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével vádolják.

Székely Sarolta
belföld

Két Facebook-oldallal kerüli ki Tuzson Bence a politikai hirdetések tiltását

A kicsit átverős Ma is tanultál valamit és a TZSN kötődik hozzá.

Windisch Judit
POLITIKA

„Vagy tömeges leépítések lehetnek ebből, vagy újabb áremelési hullám”

A gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet – mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A választási osztogatás miatt viszont nem aggódik.

Haász János
gazdaság

Rosszul indult az ősz a boltokban, szeptemberben 74 milliárd forinttal kevesebbet költöttünk, mint augusztusban

A kiskereskedelmi forgalom legalább a tavalyi szeptemberihez képest nőtt, igaz, a tavaly szeptemberi adatok nagyon rosszak voltak.

Haász János
gazdaság

Visszatért a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt

Mészáros Lőrinc exveje hosszú idő után ismét állami közbeszerzést nyert el.

Székely Sarolta
gazdaság

Emma Thompson bunkósági versenyre kel Gary Oldmannel

Az Apple TV+ reménybeli csodafegyvere egy brit író: Mick Herron regényfolyama alapján készült a rendkívül sikeres Slow Horses (Utolsó befutók) sorozat, és most egy újabb Herron-regény is a képernyőre került. Mindkettőt megnéztük.

Inkei Bence
FILM

A lángot fingó kislánytól a 3D-nyomtatott gyűrűig: a kortárs ékszer szórakoztatóbb, mint valaha

Hogy miért érdemes ékszerkiállításokra járni? Mert itt nemcsak a mester irtó aranyos tyúkos nyakláncát tekintheted meg, hanem élőben megnézheted azt a gumityúkot is, ami alapján öntötték. Most van az ékszerhét, az egyik kiállítást Szily László nyitotta meg.

Szily László
Képző