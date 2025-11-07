Szankciós nyomás Moszkván, Orbán Washingtonban

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra cikkeivel, híreivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Csütörtökön útnak indult Orbán Viktor és méretes delegációja Washingtonba, mi meg megírtuk, hogy értesüléseink szerint kikkel találkoznak majd és milyen körülmények várják ott őket. A kegyencjárat indulásáról külön is beszámoltunk, ahogy kitértünk arra is, hogy az egyik propagandista véletlenül lefilmezte a gépen alvó Orbánt, és hogy feltűnt a fedélzeten Csuhaj Ildikó, akiről csak most derült ki, hogy a közmédiánál kötött ki.

Fotó: Németh Dániel/444

A szerdai, csákberényi tiszás fórumról tegnap kora reggel jelentkeztünk riporttal, napközben pedig megjelent egy ott készült, rövid interjúnk Magyar Péterrrel, aki arról beszélt, hogy szerinte a Fidesznek is érdeke lenne, hogy összejöjjön a vita. A tiszás adatlopással kapcsolatos hír volt, hogy a NAIH szerint jogellenes listázni azokat, akiknek kiszivárogtak az adatai, és kiderült az is, hogy eljárhat a Kúria a Tisza Világ appot letöltő bírókkal szemben, már ha tényleg kiderül valakiről, hogy ezt tette.

Vasárnap időközi lesz Józsefváros egyik választókörzetében, a tét pedig nagy a képviselő-testület jövője szempontjából. Felvezető cikkünkben bemutattuk, hogyan fordulhatott elő, hogy négyen is indulnak a fideszes jelölt ellen. Budapesthez kapcsolódó hír volt, hogy a Kúria a fővárosnak adott igazat az államkincstárral szemben, de az utóbbi közölte, hogy csak azért se fognak pénzt visszafizetni, és hogy 168 órát adott a szakszervezet, hogy újra tárgyaljon a kormány és a főváros, különben sztrájkot szerveznek.

És hír volt még itthonról, hogy

felfüggesztett börtönt kért az ügyészség Iványira,

vádat emelhetnek a Pécs Pride szervezője ellen,

és hogy két Facebook-oldallal kerüli ki Tuzson Bence a politikai hirdetések tiltását.

Pénzek

Csütörtökön Virovácz Péter, az ING vezető elemzőjének előadásán jártunk, ahol többek között kifejtette, hogy a gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet. Írtunk arról is, hogy rosszul indult az ősz a boltokban, szeptemberben 74 milliárd forinttal kevesebbet költöttünk, mint augusztusban, és beszámoltunk arról is, hogy visszatért a kegyvesztett NER-lovag, Homlok Zsolt.

Szankciók

Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP

Hazai és nemzetközi témák is bőven szóba kerültek a remek interjúban, amit Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával készítettünk. Olyan kérdéseket is érintve, hogy mennyire árthatnak Moszkvának az új amerikai szankciók, mi lesz Indiával és Kínával, és persze, hogy miét fontos Putyinnak, hogy Magyarország továbbra is vásároljon orosz olajat.

Jó dolgok

Fotó: Kovács Bendegúz

Hogyan írja felül az alkotás iránti vágy a berögzült társadalmi elvárásokat? Milyen árat kellett megfizetnie annak, aki fiatal nőként úgy döntött, hogy csak azért is művész lesz a századelő Budapestjén? Hét rendkívüli nő történetén keresztül keresi ezekre a kérdésre a választ Koniorczyk Borbála nemrég megjelent könyvében, a Női szörnyetegekben, és ő volt a vendégünk a Nem rossz könyvek legutóbbi részében.

Írtunk emellett Mick Herron remek, ötödik évadánál futó kém-, és a most induló, de nagyon ígéretes detektívsorozatáról, Szily László pedig a napokban kortárs ékszerkiállítást nyitott meg, a megnyitóbeszédét pedig cikkesítette.