Többen rosszul lettek, miután felbontottak egy fehér port tartalmazó csomagot egy amerikai támaszponton

Több embert kórházba szállítottak csütörtökön, miután gyanús csomagot kézbesítettek az amerikai főváros mellett lévő Joint Base Andrews katonai bázisra, és a küldemény kinyitása után többen rosszul lettek – értesült a CNN.

Az egyik épületet evakuálták, miután egy személy felbontott egy gyanús küldeményt. „Elővigyázatosságból az érintett épületet és a vele összeköttetésben álló épületet is kiürítették, és biztonsági kordont vontak köréjük” – áll a bázis közleményében. A helyszínre riasztott egységek nem észleltek azonnali veszélyt.

Joint Base Andrews Fotó: Joint Base Andrews

Több embert is beszállítottak a bázison lévő egészségügyi központba, miután a csomagban ismeretlen fehér port találtak. A helyszínen dolgozó veszélyes anyagokra specializált csapat elsődleges mérései ugyanakkor nem mutattak ki veszélyes anyagot, de a vizsgálatok tovább folynak. A csomag felbontásának pontos következményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Azt sem tudni, milyen tüneteket tapasztaltak az érintettek. A csomagban politikai propagandát tartalmazó anyag is volt.

A Joint Base Andrews az Egyesült Államok egyik legfontosabb katonai repülőtere, mely Washington DC mellett van. Rendszeresen használják magas rangú kormányzati tisztviselők, köztük az elnök, az alelnök és a kabinettagok is hivatalos utazásaikhoz. Donald Trump amerikai elnök szerdán járt a bázison.