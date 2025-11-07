Tömeges ételmérgezés budapesti óvodákban és iskolákban

Több nevelési és oktatási intézményből tegnap délutántól folyamatosan érkeznek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében – áll a kórház közleményében.

Azt írják, eddig 47, 1 és 14 év közötti gyereket láttak el, akik infúziót kaptak, állapotuk stabil.

Információink szerint a XIII. kerületi óvodákban és iskolákban történtek csoportos rosszullétek. A tegnapi menü csurgatott tojásleves és temesvári sertéstokány bulgurral, illetve Budapest sertésragu párolt rizzsel voltak. A szülők első sorban a tojáslevesre gyanakodnak.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe Fotó: Halász Júlia

„Intézetünk mindkét kórháza, az Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórháza zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak, infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil” – írja a kórház.

Arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyen esetekben a szülőknek elsősorban arra kell figyelniük, hogy a gyerek elegendő folyadékhoz jusson, mert a hányás és hasmenés gyors kiszáradáshoz vezethet. A folyadékot lehűtött állapotban, kis kortyokban érdemes adni.



Közleményt adott ki a XIII. Kerületi Önkormányzat is. Azt írják, azonnal értesítették az illetékes Kormányhivatal népegészségügyi osztályát, a NÉBIH-et, valamint az érintett főzőkonyhát.