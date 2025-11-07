Visszalépett a Lukoil vevőjelöltje, miután az Egyesült Államok „a Kreml bábjának” nevezte a céget

A svájci székhelyű energiakereskedő vállalat, a Gunvor csütörtökön bejelentette, hogy visszavonja ajánlatát a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására, miután az amerikai pénzügyminisztérium közölte: „soha” nem hagyná jóvá az üzletet – írja a Politico.

„Amíg Vlagyimir Putyin folytatja értelmetlen vérontását, a Kreml bábjaként működő Gunvor soha nem kaphat engedélyt arra, hogy működjön és profitáljon” – írta az amerikai pénzügyminisztérium hivatalos közleményében.

A Gunvor szóvivője, Seth Pietras a lapnak nyilatkozva „alapjaiban félreinformáltnak és hamisnak” nevezte az amerikai állítást. Hozzátette, hogy a vállalat ennek ellenére visszavonja ajánlatát a Lukoil nemzetközi leányvállalatainak megvételére.

Fotó: Valeria Mongelli/Hans Lucas via AFP

A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy a Lukoil a múlt héten elfogadta a Gunvor ajánlatát nemzetközi üzletágának eladására, miután Trump elnök bejelentette: szankciókat vezet be az orosz energiacég ellen. A megállapodás jóváhagyásához az amerikai pénzügyminisztérium engedélyére lett volna szükség.

A Lukoil európai érdekeltségei között van két finomító – egy Bulgáriában és egy Romániában –, valamint egy 45 százalékos tulajdonrész egy holland üzemanyag-feldolgozóban és mintegy 2000 benzinkút.

A Gunvor 2000-ben alakult, alapítói a svéd milliárdos Torbjörn Törnqvist és Gennagyij Timcsenko, Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi szövetségese voltak. A cég egykor a legnagyobb orosz olajexportőrnek számított. 2014-ben, közvetlenül azelőtt, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Timcsenko ellen a Krím annektálását követően, az orosz üzletember eladta részesedését. Azóta a Gunvor igyekezett elhatárolódni orosz szerződéseitől és vagyonaitól.