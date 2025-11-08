Borízű hang #245 [H]: Góing rúzs: négy-öt nap Begóniában Hiláriusz pátriárkával és a Taylor Swiftet dúdoló Varg Vikernesszel

podcast
Töretlen népszerűségű műsorunk nemcsakhogy új szakmai csúcsokra tör, de saját függetlenségét mintegy garantálva a megváltozott tartalomfogyasztási szokások kvázi-zászlóvivője és éllovasaként érzékenyen, ugyanakkor éles hangon reagál korunk legfeszítőbb társadalmi problémáira csakúgy, mint a popkultúra sokszor talán megmosolygott vagy ne adj isten lenézett aktuális fejleményeire.

  • 00:27 Üdvözüljük a kegyencjáratot és Hiláriusz pátriárkát! Foghatóság és góing rúzs.
  • 03:26 Autósüldözések John Oliverrel. Nagysebességű követés a Róbert Károly körúton.
  • 08:39 A rendőri erőszak nagy amerikai hagyományai. San Franciscóban azért nem lehet rossz autósüldözni. A Bullitt híres jelenete.
  • 12:42 Az elsőzés bajnokai. Erkölcsi analóg különdíj.
  • 17:38 Kajafutár szlovák Harleyval.
  • 18:29 Aktuális hírek az Oktogon körüli ázsiai éttermekről. Shanghai House. Zen. The Minh. Végre egy rossz ázsiai! 7. Mansion.
  • 26:19 Hol vásároljunk? Kaufkompass. Az ember, aki megszerette a nadrágvásárlást. Stilo e Stile. Az év motorosbolt-megoldása. A motort el lehet vinni egy körre, a bukót nem.
  • 31:36 4-5 nap Begóniában. A túlaggódott túlturizmus. Az egykori barcelonai kínai negyed. Óceánjárók Cádizban és Velencében.
  • 36:43 Ajánljuk Selinuntét. Valencia, Trieszt és Bologna dicsérete.
  • 42:59 Mi ez a büdös a garázsban?
  • 46:00 Fapados Sziget. Magna Cum Laude legyen a headliner vagy Varg Vikernes? Varg Vikernes megint aktív az interneten.
  • 51:54 Varg Vikernes és Taylor Swift. Trve anyukák a Ferencvárosban. Transylvanian Hunger. Goonerek a Harper'sben. Ha kúrnak, az a baj, ha nem kúrnak, az a baj. Scott Galloway a fiatal férfiakról.
  • 58:18 A Fehér Házban valójában senki nem kap semmit.

Alant máris startol a műsor, de most még csak a Közösség és Belső Kör csomagok előfizetői számáras. Az ingyenes, rövidebb verzió holnaptól elérhető. Fizessenek elő, azzal mindenki nyer!

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)

podcast borízű hang john oliver Hilarion metropolita Fuchsia Dunlop viszkis autós üldözés kínai konyha
