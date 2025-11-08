Erdő Péter bíboros fogadta Pető Attilát, aki papi zaklatás egykori áldozataként évek óta harcol, hogy változást érjen el az egyházban

„Ma este találkoztam Erdő Péter Bíboros atyával. A ma esti találkozás számomra egy hosszú, fájdalmas út végén érkező pillanat, amely emlékeztet arra, hogy a sebek, bár mélyek, nem zárják el a kegyelem és a remény útját” - írta ki pénteken este Facebookra Pető Attila, akit még gyerekkorában hosszú ideig zaklatott egy pap. Egykori áldozatként régóta küzd azért, hogy az egyház hozzáállásában változásokat érjen el, ez időnként reménytelen vállalkozásnak tűnt, amiben még őt állították be zaklatóként.

Pető most azt írja, hogy az Erdő Péterrel való találkozásával „most valami új kezdődik: egy csendes, belső megújulás, ahol a kiengesztelődés és a párbeszéd tere nyílik meg. Ez az új kezdet nem a múlt feledése, hanem annak szeretetteljes elismerése, és a hit, az együttérzés és az emberi méltóság megtartó erejének feléledése. Ez a találkozás nem csupán közöttünk zajlott, üzenet minden áldozatnak: nem vagytok egyedül, a hangotok számít, van út a kiengesztelődéshez, a megbocsátáshoz és a lelki békéhez. A magyar katolikus közösség számára is lényeges ez a mai este: emlékeztet bennünket, hogy a hit nem pusztán rituálékban vagy intézményekben él, hanem a szeretetben, a párbeszédben és a tiszteletben, amelyekre közösségünk épülhet. A múlt sebei mellett is van remény és új kezdet: ez a találkozás ennek csendes, de erős jele.”

A találkozásról - ahol ott volt Erdő helyettese, Süllei László is, aki annak idején egyébként feljelentette az igazságát kereső Petőt - közleményt adott ki az esztergomi érsekség is. Az írják, hogy a résztvevők „a találkozás során közös meggyőződésüket fejezték ki a gyermekvédelem, valamint a lelki sebek begyógyulásának és a bűnmegelőzésnek döntő fontosságáról. Hangsúlyozták, hogy az egyházi és társadalmi közösségekben egyaránt kiemelt szerepe van az érintett személyek iránti figyelemnek, együttérzésnek és segítő szeretetnek. Megállapították, hogy az egyházi gyermekvédelemben az utóbbi években jelentős fejlődés történt”. A beszélgetést közös imádsággal fejezték be, majd a bíboros áldást kért a jelenlévőkre.

Petőt gyerekkorában, 1999-től kezdve hosszú ideig zaklatta egy pap, amit még tizenévesen jelzett az esztergomi érsekségen. De mivel nem tapasztalt támogató hozzáállást, nem vitte tovább az ügyet, a főegyházmegye pedig nem indított hivatalos vizsgálatot. 2015-ben újra nekifutott, és ez az eljárás végül a pap, Szűcs Balázs papi rendből történő kizárásával végződött, akinek addigra már számos további áldozata is bejelentést tett.

Petőnek sok rossz tapasztalata volt az eljárás során, amelyről semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott. 2019-ben sokadszorra is megpróbált információkat kapni az esztergomi érsekség vezetőitől, akik válasz helyett az „isteni jog védelmében”, az Erdő Péter vezette főegyházmegye „nevében és képviseletében” feljelentették zaklatásért. Bár végül a bíboros is elismerte, hogy Petőnek köszönettel tartozik az egyház, amiért jelentette a zaklatást, ami sok más áldozat előállásához és az elkövető kizárásához vezetett, a beosztottjai nemcsak a kommunikációtól zárkóztak el, hanem attól is, hogy az ügy dokumentációját megosszák az érintettel.

A két feljelentő közül közben Snell György segédpüspök koronavírusban elhunyt, míg Erdő jobbkeze, Süllei László érseki helynök a tárgyaláson kérte, hogy mentsék fel Petőt, és egyben ő maga is elismerte, hogy követtek el hibákat az eljárásaik során.

A bíróság 2023 febuárjában másodfokon is kimondta, hogy Pető háborgatta a két egyházi vezetőt, akiket főleg telefonon próbált elérni, és két rendbeli zaklatás miatt megrovásban részesítették. Ennek gyakorlati következménye nincs, de szimbolikus jelentése van: az első áldozatot, aki névvel vállalta, hogy egy pap gyerekkorában molesztálta, zaklatónak minősítették - írtuk korábban.

Pető Attila az elmúlt időszakban már gyermekvédelmi aktivistaként is dolgozik, többek között egyházi elöljárókkal együtt a Gyerekasztal Munkacsoportban.