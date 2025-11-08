Három fiatal nőt tartóztatott le a francia rendőrség, mert merényletet terveztek a párizsi terrortámadás 10. évfordulóján

A radikalizálódott gyanúsítottak 18, 19 és 21 évesek, és azzal gyanúsítják őket, hogy párizsi támadást terveztek. A célpontot nem határozták meg egyértelműen, de az ötlet a fővárosban található bárok vagy koncerttermek megtámadása volt a 2015. november 13-i támadások tizedik évfordulóján. A három nőt előzetes letartóztatásba helyezték. Ez a hatodik meghiúsított támadás Franciaországban 2025 eleje óta.

Virágok a Bataclan előtt a támadás után 2015 novemberében Fotó: ADNAN FARZAT/NurPhoto via AFP

Mindhárom francia állampolgárságú, és Lyonban, Vierzonban, illetve Villeurbanne-ban tartóztatták le őket. A legidősebb közülük mozgásszervi fogyatékossággal él és korábban hajléktalan volt, míg a 19 éves nőt tartják a támadás kitervelőjének, aki otthagyta az iskolát és munkanélküli. Hozzá egy iszlamistával folytatott üzenetváltásai vezették el a francia terrorelhárítást. Az RTL szerint állítólag egy Kalasnyikov típusú gépkarabély vételáráról és robbanóövek elkészítéséről tárgyalt. Mindhárom vádlott tagadja, hogy megtervezte volna a támadást. (via Le Figaro)