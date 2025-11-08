Hétvégi olvasnivalók szankciókról, szocialistákról és kortárs ékszerekről

reggel 4
Az élet itthon és Washingtonban

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Pénteken Orbán a Fehér Házban járt, és ugyan a miniszterelnök diadalmasan számolt be róla, hogy mentességet kap az ország az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól, szombat reggelre fehérházi források alapján kiderült, hogy ez csak egy évre szól. Felvezető cikkünkben arról írtunk, hogy Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége, Paksba is beszállhatnak cserébe az amerikaiak, és hát utólag látni, hogy nagyjából pont ez történt. Szintén felvezető jelleggel interjúztunk Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával, aki pedig arról beszélt, hogy Putyin szempontjából a Magyarország által vásárolt olaj nem gazdasági szükségszerűség, hanem politikai szimbólum.

Persze sok minden más is történt itthon: Magyar Péter elindította legújabb, a választásokig tartó országjárását, melynek elmentünk első állomására, ahol szimpatizánsokkal is beszéltünk, és Magyart is kérdeztük. Foglalkoztunk a Tiszát érintő adatlopási üggyel is, amit a Fidesz villámgyorsan elkezdett a saját céljaira felhasználni, sőt, pénteken már az adatokat mutató interaktív térképet hirdetett a fideszes média, ami nagyon durva szintlépés volt. A hét eleji élő műsorunk, a Helyzet:van! pedig Magyar Péter és a média viszonyáról szólt.

Elmentünk Tuzson Bence és Semjén Zsolt parlamenti meghallgatására, és az igazságügyi miniszter utána kérdéseinkre válaszolva maga is arra jutott, hogy tisztázni kell, volt-e kiskorú érintett a Szőlő utcai igazgató ügyében.

Fotó: Bankó Gábor/444

Miután Lázár minden korábbinál nyíltabban ment neki a Strabagnak, írtunk arról, hogy mi vezethetett idáig és hogy milyen szerepet töltött be itthon az elmúlt évtizedekben az osztrák vállalat, és kikért adatok alapján írtunk többek között arról, hogy Csuti cége gyártja a KDNP TikTok-videóit. Vasárnap időközi választások lesznek Józsefvárosban, megnéztük, hogy fordulhat elő, hogy négyen indulnak a Fidesz ellen, írtunk Demeter Szilárd bukásáról, és a Dunakanyarban élők félelméről, akik attól tartanak, hogy a Balaton szétépítése után most ők következnek.

Komoly viharokat vetett a K&H vezető elemzőjének előadása, amire még Orbán Viktor is rácsatlakozott, a közmédia pedig nettó hírhamisítással igyekezett a Tisza ellen fordítani az elhangzottakat. Meghallgattuk emellett az ING elemzőjének aktuális előadását, amiből politikai ügy ugyan nem lett, de a fő állítás ettől még aggasztó volt: a gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet. A Habitat friss jelentése alapján írtunk arról is, hogy ott lenne szükség leginkább a lakásfelújítási támogatásokra, ahol sokszor azt sem tudják, hogyan kell azt igényelni.

A világ

Mamdani egy „New York nem eladó” felirat előtt kampányol
Fotó: NEIL CONSTANTINE/NurPhoto via AFP

A héten eldőlt, hogy Mamdani személyében muszlim szocialista polgármestere lesz New Yorknak, Donald Trump közben katonai beavatkozással fenyegette meg most éppen Nigériát, és az atomfegyverek tesztjének visszatérését is belengette, bár mint írtuk, gombafelhőkre azért nem kell számítani a közeljövőben. Foglalkozunk azzal a pokollal, ami a szudáni Al-Fashir városában zajlik, és figyeltük az amerikai tőzsde AI-szektorbeli megroppanását.

Minden hétvégén háború

Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutattuk be a katonai cosplay világát.

Jó dolgok

Fotó: Kovács Bendegúz

A Nem rossz könyvek podcastban Koniorczyk Borbálával beszélgettünk könyvéről, melyben a női szörnyetegekről, azaz a századelő Budapestjén a társadalmi elvárásokkal szembemenő, alkotó nőkről írt. Megírtuk emellett, hogy az Apple TV új sorozatában Emma Thompson bunkósági versenyre kel Gary Oldmannel, Szily László pedig megnyitott egy kortárs ékszerkiállítását, a beszédét pedig cikké alakította.

Kapcsolódó cikkek

Trump szerint Orbán sikeres lesz a következő választáson, de az ellenfelét nem ismeri

Donald Trump fogadja a magyar tárgyalódelegációt.

Takács Lili, Molnár Kristóf
POLITIKA

Fehér házi források szerint Magyarország egy évre kapott mentességet az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, és 466 milliárd forint elköltését vállalta

Orbán nem említette, hogy az orosz gáz és olaj vásárlásra csak átmeneti felmentést adott Trump.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége, Paksba is beszállhatnak cserébe az amerikaiak

Az oroszok elleni szankciók alóli mentességért mentek a Fehér Házba, nukleáris és gázszerződéssel fizethet a magyar kormány. Valójában egyre kevésbé nagy biznisz az orosz energia, mégis ragaszkodnak hozzá.

Kolozsi Ádám
külföld

Putyin szempontjából a Magyarország által vásárolt olaj nem gazdasági szükségszerűség, hanem politikai szimbólum

Eddig a legtöbb olajjal kapcsolatos szankció az exportinfrastruktúrát érintette, most viszont már a keresleti oldalt szankcionálja az USA. Orbán washingtoni találkozója lakmusztesztje lesz annak, mennyire gondolja komolyan Trump a Kreml elleni nyomásgyakorlást. Interjú Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával.

Takács Lili
interjú

„Múltkor felhívott egy fideszes önkormányzati képviselő, hogy mit lájkolom én a Magyar Péter posztjait” – elindult a Tisza választásokig tartó országjárása

Magyar Péter a Fejér megyei Csákberényben útjára indította a Tisza legújabb országjárását. Elhangoztak újdonságok, de talán még érdekesebb, miket ismétel. Az esemény előtt és közben szimpatizánsokkal beszélgettünk.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Magyar: A Fidesznek is érdeke, hogy összejöjjön a vita

A Tisza vezetője szerint Orbán ugyan 19 éve nem volt hajlandó részt venni vitán, de olyan se volt még, hogy az ellenfele „10-15 százalékkal vezetett 158 nappal a választások előtt”.

Jelinek Anna
belföld

A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat

A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem fejtette ki, mi a logika abban az állításukban, hogy az ukránok befolyásolják majd a tiszás szavazókat, de az legalább kiderült, hogy a választásokat nem halasztják el emiatt.

Windisch Judit
POLITIKA

Villámgyorsan elkezdte saját célra használni a Fidesz a tiszások ellopott adatait

Hamarabb találták meg az adatlopás áldozatait, mint a háborúpárti ukránok.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Magyar Péter a Tisza-szimpatizánsokat mutató interaktív térképről: Politikailag motivált bűncselekmény, melynek célja egyértelműen a megfélemlítés

Egy interaktív, kereshető honlapon tették közzé a Tisza Világ applikáció feltörése után ismerté vált érintettek személyes adatait: neveket, email címeket, telefonszámokat, lakcímeket. A kormánymédia terjesztette a térképet, de később törölte a linket a cikkeiből. A NAIH szerint bűncselekmény a személyes és különleges adatok felhasználása.

Inkei Bence
belföld
Videó

Magyar Péter játszmája a médiával

Hogyan kerülte ki a propaganda csapdáit? Miként épített önálló nyilvánosságot? És miért torpedózza újra és újra a független sajtót? A 444 stúdiójában Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.

plankog, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Semjén szerint vérlázító botrány, ami a Szőlő utcában történt, ő is kíváncsi, ez hogy fordulhatott elő

Az Igazságügyi bizottság egymás után hallgatta meg Tuzson Bence igazságügyi minisztert és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, akik kemény kérdéseket kaptak a Szőlő utcai botrányról, de szóba került Hilarion és az AI-kampányok szabályozása is.

Windisch Judit
POLITIKA

Tuzson Bence: Tisztázni kell, volt-e kiskorú érintett a Szőlő utcai igazgató ügyében

Tuzson Bence kormányzati jelentésben mondta ki, hogy Juhász Péter Pál ügyében nincs kiskorú érintett. Ez ellentmond több körülménynek is, amit a történetről tudni lehet. Amikor a parlamentben erről kérdeztük a minisztert, eljutott odáig: ezt a kérdést tisztázni kellene.

plankog, Kovács Bendegúz
video

Lázár háborúja: Magyarország legnagyobb alvállalkozójának kiszorítása

A Strabag próbált integrálódni a NER-be is, de Mészárosék már megvannak nélkülük: piaci újrafelosztási kísérlet kurucos pózokkal. A magyar kormány ürügyként használhatja az osztrákok ellen az M30-as autópályát.

Tóth-Szenesi Attila, Kolozsi Ádám
POLITIKA

Csuti cége gyártja a KDNP TikTok-videóit, a Fidesz 80 millióért rendelt közvélemény-kutatásokat – megnéztük, mire költik a tízmilliókat a kormánypárti frakciók

Közérdekű adatigényléssel kértük ki a Parlamenttől a Fidesz- és a KDNP-frakció szerződéseit, így olyan tételekre is ráláttunk, amit a Parlament honlapján nem hoznak nyilvánosságra. A listán szerepel az Index rovatvezetőjének cége és a Kormányinfó egyik elmaradhatatlan kérdezője is.

Windisch Judit
POLITIKA

Négyen a Fidesz ellen

Lemondott, mégis újraindul a VIII. kerületi időközi választáson a fehérporos videóról elhíresült Horváth Alexander. A papírforma szerint a Fidesznek nem lesz nehéz dolga, mert összesen négy ellenzéki érzelmű kihívója van.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

„Kiváló feladatot végzett”, megbukott

Alig másfél évvel a kinevezése után távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd, aki más, fontos megbízást kapott, és marad is neki még számos fontos megbízása. Kérdés: meddig?

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Attól félnek a Dunakanyarban, hogy ha a NER már elfoglalta a Balatont, ők jöhetnek a sorban

Kikötői tervek és stégek miatt zúgnak a Duna-partján. Tiltakoznának, de a gyűlöletkampányok mostanra leértek a falvakba, és helyben sem félnek használni.

Kolozsi Ádám
belföld

A piac a Tiszára tesz, most ez is erősítheti a forintot

A K&H vezető elemzője most úgy látja, hogy a Tisza győzelmének jobban örülnének a befektetők, mint a Fidesznek. De bárki is nyer, a választások után komoly kiigazítások kellenek.

Haász János
gazdaság

A közmédia nettó hírhamisítással igyekszik a Tisza ellen fordítani egy banki elemző szavait, akire Orbán is rászállt

Abból a kijelentésből, hogy bárki nyer, költségvetési kiigazítás kell, az lett, hogy megszorítások lesznek, ha nyer a Tisza. Aztán Orbán Viktor is rárepült Németh Dávid szavaira, csak teljesen másra futott ki az okfejtése. Így most egyszerre három narratíva is fut a fideszes univerzumban az ügyről.

Haász János
gazdaság

„Vagy tömeges leépítések lehetnek ebből, vagy újabb áremelési hullám”

A gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet – mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A választási osztogatás miatt viszont nem aggódik.

Haász János
gazdaság

Ott lenne szükség leginkább a lakásfelújítási támogatásokra, ahol sokszor azt sem tudják, hogyan kell azt igényelni

A Habitat for Humanity lakhatási jelentésében összeszedte, miért nem érik el a leginkább a szegényebb háztartásokat a lakásfelújítási támogatások, miközben éppen őket sújtják leginkább a növekvő energiaárak és a klímaváltozás hatásai.

Bódog Bálint
lakhatás

Muszlim szocialista lett New York polgármestere

Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Győzelmétől még hangosabb lesz a vita azzal kapcsolatban, hogy merre érdemes indulnia a Trump ellen küzdő amerikai Demokrata Pártnak.

Bede Márton
külföld

A béke elnöke most épp a keresztények védelmében avatkozna be katonailag a 240 milliós Nigériában

Teljes az arconpörgés a Pentagonban, egymást érik az újabb és újabb feladatok: atomrobbantások felújítása, venezuelai csapások előkészítése, most pedig egy nigériai fegyveres beavatkozás előkészítése, a keresztény közösségek védelme miatt. Talán nem meglepő, de a nigériai helyzetben egy jóféle fegyveres beavatkozás nem megoldást jelentene, hanem olaj lenne a tűzre. Na de hogy jön mindehhez Nicki Minaj?

Takács Lili
külföld

Ha az Egyesült Államok úgy teszteli a nukleáris fegyvereit, mint a többi atomhatalom, egyelőre nem kell a gombafelhőt lesnünk az ablakból

Atomfegyvert a kilencvenes évek óta csak Észak-Korea tesztelt. A nukleáris töltetet célba juttatni képes eszközök tesztelése más tészta, ezeket amúgy az oroszok, amerikaiak és kínaiak is rendszeresen tesztelik.

Takács Lili
külföld

Al-Fashir elesett, és végleg elszabadult a pokol

„Isten kegyelméből sikerült túlélnünk” – mondta az egyik szudáni menekült, aki végignézte, hogyan gyilkolják le városának lakóit a paramilitáris RSF harcosai. Másfél év ostrom után a hivatalos hadsereg elhagyta Észak-Darfúr központját, így Szudán nyugati része a kegyetlenségéről híres RSF uralma alá került.

Bódog Bálint
külföld

Ez még csak AI-botlás vagy már az AI-hasraesés?

Váratlanul nagyot esett néhány fontos AI-részvény az amerikai tőzsdén. Egyre többen számítanak a gigantikus AI-lufi kidurranására. Ez már az? Vagy még lehet tovább fújni? Leránthatja az egész amerikai gazdaságot? A piacok kurva idegesek.

Uj Péter
gazdaság

Minden hétvégén háború

Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutatjuk be a katonai cosplay világát.

Bokros Dorka, Kiss Bence, plankog, Német Szilvi, Kristóf Balázs
video

Kik azok a női szörnyetegek?

Hogyan írja felül az alkotás iránti vágy a berögzült társadalmi elvárásokat? Milyen árat kellett megfizetnie annak, aki fiatal nőként úgy döntött, hogy csak azért is művész lesz a századelő Budapestjén? Hét rendkívüli nő történetén keresztül keresi ezekre a kérdésre a választ Koniorczyk Borbála nemrég megjelent könyvében, a Női szörnyetegekben.

Ott Anna, Horváth Bence
könyv

Emma Thompson bunkósági versenyre kel Gary Oldmannel

Az Apple TV+ reménybeli csodafegyvere egy brit író: Mick Herron regényfolyama alapján készült a rendkívül sikeres Slow Horses (Utolsó befutók) sorozat, és most egy újabb Herron-regény is a képernyőre került. Mindkettőt megnéztük.

Inkei Bence
FILM

A lángot fingó kislánytól a 3D-nyomtatott gyűrűig: a kortárs ékszer szórakoztatóbb, mint valaha

Hogy miért érdemes ékszerkiállításokra járni? Mert itt nemcsak a mester irtó aranyos tyúkos nyakláncát tekintheted meg, hanem élőben megnézheted azt a gumityúkot is, ami alapján öntötték. Most van az ékszerhét, az egyik kiállítást Szily László nyitotta meg.

Szily László
Képző