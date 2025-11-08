Hétvégi olvasnivalók szankciókról, szocialistákról és kortárs ékszerekről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.
Pénteken Orbán a Fehér Házban járt, és ugyan a miniszterelnök diadalmasan számolt be róla, hogy mentességet kap az ország az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól, szombat reggelre fehérházi források alapján kiderült, hogy ez csak egy évre szól. Felvezető cikkünkben arról írtunk, hogy Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége, Paksba is beszállhatnak cserébe az amerikaiak, és hát utólag látni, hogy nagyjából pont ez történt. Szintén felvezető jelleggel interjúztunk Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával, aki pedig arról beszélt, hogy Putyin szempontjából a Magyarország által vásárolt olaj nem gazdasági szükségszerűség, hanem politikai szimbólum.
Persze sok minden más is történt itthon: Magyar Péter elindította legújabb, a választásokig tartó országjárását, melynek elmentünk első állomására, ahol szimpatizánsokkal is beszéltünk, és Magyart is kérdeztük. Foglalkoztunk a Tiszát érintő adatlopási üggyel is, amit a Fidesz villámgyorsan elkezdett a saját céljaira felhasználni, sőt, pénteken már az adatokat mutató interaktív térképet hirdetett a fideszes média, ami nagyon durva szintlépés volt. A hét eleji élő műsorunk, a Helyzet:van! pedig Magyar Péter és a média viszonyáról szólt.
Elmentünk Tuzson Bence és Semjén Zsolt parlamenti meghallgatására, és az igazságügyi miniszter utána kérdéseinkre válaszolva maga is arra jutott, hogy tisztázni kell, volt-e kiskorú érintett a Szőlő utcai igazgató ügyében.
Miután Lázár minden korábbinál nyíltabban ment neki a Strabagnak, írtunk arról, hogy mi vezethetett idáig és hogy milyen szerepet töltött be itthon az elmúlt évtizedekben az osztrák vállalat, és kikért adatok alapján írtunk többek között arról, hogy Csuti cége gyártja a KDNP TikTok-videóit. Vasárnap időközi választások lesznek Józsefvárosban, megnéztük, hogy fordulhat elő, hogy négyen indulnak a Fidesz ellen, írtunk Demeter Szilárd bukásáról, és a Dunakanyarban élők félelméről, akik attól tartanak, hogy a Balaton szétépítése után most ők következnek.
Komoly viharokat vetett a K&H vezető elemzőjének előadása, amire még Orbán Viktor is rácsatlakozott, a közmédia pedig nettó hírhamisítással igyekezett a Tisza ellen fordítani az elhangzottakat. Meghallgattuk emellett az ING elemzőjének aktuális előadását, amiből politikai ügy ugyan nem lett, de a fő állítás ettől még aggasztó volt: a gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet. A Habitat friss jelentése alapján írtunk arról is, hogy ott lenne szükség leginkább a lakásfelújítási támogatásokra, ahol sokszor azt sem tudják, hogyan kell azt igényelni.
A héten eldőlt, hogy Mamdani személyében muszlim szocialista polgármestere lesz New Yorknak, Donald Trump közben katonai beavatkozással fenyegette meg most éppen Nigériát, és az atomfegyverek tesztjének visszatérését is belengette, bár mint írtuk, gombafelhőkre azért nem kell számítani a közeljövőben. Foglalkozunk azzal a pokollal, ami a szudáni Al-Fashir városában zajlik, és figyeltük az amerikai tőzsde AI-szektorbeli megroppanását.
Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutattuk be a katonai cosplay világát.
A Nem rossz könyvek podcastban Koniorczyk Borbálával beszélgettünk könyvéről, melyben a női szörnyetegekről, azaz a századelő Budapestjén a társadalmi elvárásokkal szembemenő, alkotó nőkről írt. Megírtuk emellett, hogy az Apple TV új sorozatában Emma Thompson bunkósági versenyre kel Gary Oldmannel, Szily László pedig megnyitott egy kortárs ékszerkiállítását, a beszédét pedig cikké alakította.
Donald Trump fogadja a magyar tárgyalódelegációt.
Orbán nem említette, hogy az orosz gáz és olaj vásárlásra csak átmeneti felmentést adott Trump.
Az oroszok elleni szankciók alóli mentességért mentek a Fehér Házba, nukleáris és gázszerződéssel fizethet a magyar kormány. Valójában egyre kevésbé nagy biznisz az orosz energia, mégis ragaszkodnak hozzá.
Eddig a legtöbb olajjal kapcsolatos szankció az exportinfrastruktúrát érintette, most viszont már a keresleti oldalt szankcionálja az USA. Orbán washingtoni találkozója lakmusztesztje lesz annak, mennyire gondolja komolyan Trump a Kreml elleni nyomásgyakorlást. Interjú Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával.
Magyar Péter a Fejér megyei Csákberényben útjára indította a Tisza legújabb országjárását. Elhangoztak újdonságok, de talán még érdekesebb, miket ismétel. Az esemény előtt és közben szimpatizánsokkal beszélgettünk.
A Tisza vezetője szerint Orbán ugyan 19 éve nem volt hajlandó részt venni vitán, de olyan se volt még, hogy az ellenfele „10-15 százalékkal vezetett 158 nappal a választások előtt”.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem fejtette ki, mi a logika abban az állításukban, hogy az ukránok befolyásolják majd a tiszás szavazókat, de az legalább kiderült, hogy a választásokat nem halasztják el emiatt.
Hamarabb találták meg az adatlopás áldozatait, mint a háborúpárti ukránok.
Egy interaktív, kereshető honlapon tették közzé a Tisza Világ applikáció feltörése után ismerté vált érintettek személyes adatait: neveket, email címeket, telefonszámokat, lakcímeket. A kormánymédia terjesztette a térképet, de később törölte a linket a cikkeiből. A NAIH szerint bűncselekmény a személyes és különleges adatok felhasználása.
Hogyan kerülte ki a propaganda csapdáit? Miként épített önálló nyilvánosságot? És miért torpedózza újra és újra a független sajtót? A 444 stúdiójában Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő.
Az Igazságügyi bizottság egymás után hallgatta meg Tuzson Bence igazságügyi minisztert és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, akik kemény kérdéseket kaptak a Szőlő utcai botrányról, de szóba került Hilarion és az AI-kampányok szabályozása is.
Tuzson Bence kormányzati jelentésben mondta ki, hogy Juhász Péter Pál ügyében nincs kiskorú érintett. Ez ellentmond több körülménynek is, amit a történetről tudni lehet. Amikor a parlamentben erről kérdeztük a minisztert, eljutott odáig: ezt a kérdést tisztázni kellene.
A Strabag próbált integrálódni a NER-be is, de Mészárosék már megvannak nélkülük: piaci újrafelosztási kísérlet kurucos pózokkal. A magyar kormány ürügyként használhatja az osztrákok ellen az M30-as autópályát.
Közérdekű adatigényléssel kértük ki a Parlamenttől a Fidesz- és a KDNP-frakció szerződéseit, így olyan tételekre is ráláttunk, amit a Parlament honlapján nem hoznak nyilvánosságra. A listán szerepel az Index rovatvezetőjének cége és a Kormányinfó egyik elmaradhatatlan kérdezője is.
Lemondott, mégis újraindul a VIII. kerületi időközi választáson a fehérporos videóról elhíresült Horváth Alexander. A papírforma szerint a Fidesznek nem lesz nehéz dolga, mert összesen négy ellenzéki érzelmű kihívója van.
Alig másfél évvel a kinevezése után távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről Demeter Szilárd, aki más, fontos megbízást kapott, és marad is neki még számos fontos megbízása. Kérdés: meddig?
Kikötői tervek és stégek miatt zúgnak a Duna-partján. Tiltakoznának, de a gyűlöletkampányok mostanra leértek a falvakba, és helyben sem félnek használni.
A K&H vezető elemzője most úgy látja, hogy a Tisza győzelmének jobban örülnének a befektetők, mint a Fidesznek. De bárki is nyer, a választások után komoly kiigazítások kellenek.
Abból a kijelentésből, hogy bárki nyer, költségvetési kiigazítás kell, az lett, hogy megszorítások lesznek, ha nyer a Tisza. Aztán Orbán Viktor is rárepült Németh Dávid szavaira, csak teljesen másra futott ki az okfejtése. Így most egyszerre három narratíva is fut a fideszes univerzumban az ügyről.
A gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet – mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A választási osztogatás miatt viszont nem aggódik.
A Habitat for Humanity lakhatási jelentésében összeszedte, miért nem érik el a leginkább a szegényebb háztartásokat a lakásfelújítási támogatások, miközben éppen őket sújtják leginkább a növekvő energiaárak és a klímaváltozás hatásai.
Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Győzelmétől még hangosabb lesz a vita azzal kapcsolatban, hogy merre érdemes indulnia a Trump ellen küzdő amerikai Demokrata Pártnak.
Teljes az arconpörgés a Pentagonban, egymást érik az újabb és újabb feladatok: atomrobbantások felújítása, venezuelai csapások előkészítése, most pedig egy nigériai fegyveres beavatkozás előkészítése, a keresztény közösségek védelme miatt. Talán nem meglepő, de a nigériai helyzetben egy jóféle fegyveres beavatkozás nem megoldást jelentene, hanem olaj lenne a tűzre. Na de hogy jön mindehhez Nicki Minaj?
Atomfegyvert a kilencvenes évek óta csak Észak-Korea tesztelt. A nukleáris töltetet célba juttatni képes eszközök tesztelése más tészta, ezeket amúgy az oroszok, amerikaiak és kínaiak is rendszeresen tesztelik.
„Isten kegyelméből sikerült túlélnünk” – mondta az egyik szudáni menekült, aki végignézte, hogyan gyilkolják le városának lakóit a paramilitáris RSF harcosai. Másfél év ostrom után a hivatalos hadsereg elhagyta Észak-Darfúr központját, így Szudán nyugati része a kegyetlenségéről híres RSF uralma alá került.
Váratlanul nagyot esett néhány fontos AI-részvény az amerikai tőzsdén. Egyre többen számítanak a gigantikus AI-lufi kidurranására. Ez már az? Vagy még lehet tovább fújni? Leránthatja az egész amerikai gazdaságot? A piacok kurva idegesek.
Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutatjuk be a katonai cosplay világát.
Hogyan írja felül az alkotás iránti vágy a berögzült társadalmi elvárásokat? Milyen árat kellett megfizetnie annak, aki fiatal nőként úgy döntött, hogy csak azért is művész lesz a századelő Budapestjén? Hét rendkívüli nő történetén keresztül keresi ezekre a kérdésre a választ Koniorczyk Borbála nemrég megjelent könyvében, a Női szörnyetegekben.
Az Apple TV+ reménybeli csodafegyvere egy brit író: Mick Herron regényfolyama alapján készült a rendkívül sikeres Slow Horses (Utolsó befutók) sorozat, és most egy újabb Herron-regény is a képernyőre került. Mindkettőt megnéztük.
Hogy miért érdemes ékszerkiállításokra járni? Mert itt nemcsak a mester irtó aranyos tyúkos nyakláncát tekintheted meg, hanem élőben megnézheted azt a gumityúkot is, ami alapján öntötték. Most van az ékszerhét, az egyik kiállítást Szily László nyitotta meg.