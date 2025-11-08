Hétvégi olvasnivalók szankciókról, szocialistákról és kortárs ékszerekről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon és Washingtonban

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Pénteken Orbán a Fehér Házban járt, és ugyan a miniszterelnök diadalmasan számolt be róla, hogy mentességet kap az ország az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól, szombat reggelre fehérházi források alapján kiderült, hogy ez csak egy évre szól. Felvezető cikkünkben arról írtunk, hogy Orbánnak nagyon kellene a választások előtt Trump segítsége, Paksba is beszállhatnak cserébe az amerikaiak, és hát utólag látni, hogy nagyjából pont ez történt. Szintén felvezető jelleggel interjúztunk Tom Keatinge-gel, a RUSI Pénzügyi és Biztonságpolitikai Központjának alapító igazgatójával, aki pedig arról beszélt, hogy Putyin szempontjából a Magyarország által vásárolt olaj nem gazdasági szükségszerűség, hanem politikai szimbólum.

Persze sok minden más is történt itthon: Magyar Péter elindította legújabb, a választásokig tartó országjárását, melynek elmentünk első állomására, ahol szimpatizánsokkal is beszéltünk, és Magyart is kérdeztük. Foglalkoztunk a Tiszát érintő adatlopási üggyel is, amit a Fidesz villámgyorsan elkezdett a saját céljaira felhasználni, sőt, pénteken már az adatokat mutató interaktív térképet hirdetett a fideszes média, ami nagyon durva szintlépés volt. A hét eleji élő műsorunk, a Helyzet:van! pedig Magyar Péter és a média viszonyáról szólt.

Elmentünk Tuzson Bence és Semjén Zsolt parlamenti meghallgatására, és az igazságügyi miniszter utána kérdéseinkre válaszolva maga is arra jutott, hogy tisztázni kell, volt-e kiskorú érintett a Szőlő utcai igazgató ügyében.

Fotó: Bankó Gábor/444

Miután Lázár minden korábbinál nyíltabban ment neki a Strabagnak, írtunk arról, hogy mi vezethetett idáig és hogy milyen szerepet töltött be itthon az elmúlt évtizedekben az osztrák vállalat, és kikért adatok alapján írtunk többek között arról, hogy Csuti cége gyártja a KDNP TikTok-videóit. Vasárnap időközi választások lesznek Józsefvárosban, megnéztük, hogy fordulhat elő, hogy négyen indulnak a Fidesz ellen, írtunk Demeter Szilárd bukásáról, és a Dunakanyarban élők félelméről, akik attól tartanak, hogy a Balaton szétépítése után most ők következnek.

Komoly viharokat vetett a K&H vezető elemzőjének előadása, amire még Orbán Viktor is rácsatlakozott, a közmédia pedig nettó hírhamisítással igyekezett a Tisza ellen fordítani az elhangzottakat. Meghallgattuk emellett az ING elemzőjének aktuális előadását, amiből politikai ügy ugyan nem lett, de a fő állítás ettől még aggasztó volt: a gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet. A Habitat friss jelentése alapján írtunk arról is, hogy ott lenne szükség leginkább a lakásfelújítási támogatásokra, ahol sokszor azt sem tudják, hogyan kell azt igényelni.

A világ

Mamdani egy „New York nem eladó” felirat előtt kampányol Fotó: NEIL CONSTANTINE/NurPhoto via AFP

A héten eldőlt, hogy Mamdani személyében muszlim szocialista polgármestere lesz New Yorknak, Donald Trump közben katonai beavatkozással fenyegette meg most éppen Nigériát, és az atomfegyverek tesztjének visszatérését is belengette, bár mint írtuk, gombafelhőkre azért nem kell számítani a közeljövőben. Foglalkozunk azzal a pokollal, ami a szudáni Al-Fashir városában zajlik, és figyeltük az amerikai tőzsde AI-szektorbeli megroppanását.

Minden hétvégén háború

Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutattuk be a katonai cosplay világát.

Jó dolgok

Fotó: Kovács Bendegúz

A Nem rossz könyvek podcastban Koniorczyk Borbálával beszélgettünk könyvéről, melyben a női szörnyetegekről, azaz a századelő Budapestjén a társadalmi elvárásokkal szembemenő, alkotó nőkről írt. Megírtuk emellett, hogy az Apple TV új sorozatában Emma Thompson bunkósági versenyre kel Gary Oldmannel, Szily László pedig megnyitott egy kortárs ékszerkiállítását, a beszédét pedig cikké alakította.