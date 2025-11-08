Körözés alatt állt az a férfi, aki késsel a kezében mászott be egy XV. kerületi óvoda udvarába

Elfogatóparancs volt érvényben a 41 éves férfival szemben, akit pénteken késsel a kezében fogtak el a TEK műveleti egységei egy XV. kerületi óvoda udvarán, és hatvan gyereket, valamint 13 felnőttet kellett miatta kimenekíteni – írja közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság. B. Gábor azért állt körözés alatt, mert a gyanú szerint október 3-án a XX. kerületben társaival teleszkópos vasrúddal (viperával) bántalmazott valakit. Az óvoda közelében parkoló kocsijában – amelyből a rendőröket meglátva kiugrott, és menekülni kezdett – a rendőrök egy üres whiskys- és egy megbontott vodkásüveget, körülbelül 100 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint egy szamurájkardot és egy kést találtak.

Fotó: Terrorelhárítási Központ

B. Gábort elfogása és orvosi ellátása után előállították, majd a korábbi bűncselekmény miatt súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. A férfit – aki tagadta a bántalmazást – őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

És ha már szamurájkard: nem ez az egyetlen ilyen ügy most, hiszen ugyancsak szombaton arról számolt be a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy október 20-án a pécsi belvárosban akartak megállítani egy autót, mert szabálytalanul, a záróvonalat átlépve kezdett a lámpánál várakozó kocsisor előzésébe, majd miután a sofőrt elfogták, nemcsak a nadrágjában találtak kábítószergyanús anyagot, hanem autója csomagtartójában egy szamurájkard is lapult. (via Police.hu)