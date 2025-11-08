Miután megműtötték, kisétált a szegedi kórházból egy orvosnő, akit később holtan találtak az utcán

A szekszárdi Balassa János Kórház fül-orr-gégész főorvosa péntek reggel tűnt el a Szegedi Tudományegyetem kórházából, ahol pár órával korábban gerincműtétet végeztek el rajta. A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a 61 éves nő hajnali 5-kor kisétál az Idegsebészeti Klinika épületéből, majd nyoma veszett.
A nő keresését nem sokkal később megkezdték, nyomkereső kutya bevetésével, de ez nem vezetett eredményre, és szombat délután arról számolt be a Szeged365, hogy megtalálták a holttestét a Patológiai Intézettel szembeni garázssor közelében. Az esetet a mentők és a rendőrség is vizsgálja. (via 24.hu)