Orbán külön találkozott J. D. Vance alelnökkel is

Orbán Viktor péntek este J. D. Vance amerikai alelnökkel is tárgyalt az alelnöki rezidencián. A találkozó után Vance közös képet rakott ki az X-re. A tárgyalás témáiról azonban sem ő, sem Orbán nem közölt részleteket.

A tervezett találkozóról elsőként a 444 írt csütörtökön, miután megszereztük a magyar delegáció programtervét.

Orbán a kétnapos washingtoni útja során találkozott az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval is.

Majd Donald Trumppal tárgyalt a Fehér Házban. A találkozó után Orbán bejelentette, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajra és gázra kivetett amerikai szankciók alól. Fehér Házi források szerint a mentesség egy évre szól. Az amerikai nagykövetség közleménye szerint a magyar kormány emellett 1,4 milliárd dollár, vagyis mintegy 466 milliárd forint elköltését vállalta. Az összegből nukleáris fűtőelemeket, LNG-t és katonai eszközöket vásárol Magyarország.