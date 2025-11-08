Orbán Ráhel is részt vett a washingtoni magyar nagykövetségen rendezett gálavacsorán

A frissen NER-esített Blikk cikke alapján Orbán Ráhel is elment a washingtoni magyar nagykövetségen rendezett pénteki gálavacsorára. A miniszterelnök – augusztus óta az Egyesült Államokban élő – lánya apja beszédét is meghallgatta.

Orbán Ráhel, Tiborcz István és gyermekeik hivatalosan azért költöztek az Egyesült Államokba, mert Orbán Ráhelt felvették egy amerikai egyetemre. Lapunk a nyáron úgy értesült, hogy a házaspár legidősebb lányát egy manhattani, multikulturális német–amerikai iskolába írathatták be a szeptemberben kezdődő tanévre. Az iskolában körülbelül 14,5 millió forint az éves tandíj.

Orbán Ráhel Fotó: Németh Dániel/444





Orbán Viktor a kétnapos washingtoni útja során találkozott az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro fiával, az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval is.

Majd Donald Trumppal tárgyalt a Fehér Házban. Ekkor készült a szuverenista magyar külpolitika tökéletes képe. A fotón Orbán és Lázár János azt várta, hogy Trump aláírjon nekik egy „Trumpnak mindenben igaza volt” feliratú sapkát.

A találkozó után Orbán bejelentette, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajra és gázra kivetett amerikai szankciók alól. Fehér Házi források szerint a mentesség egy évre szól. Az amerikai nagykövetség közleménye szerint a magyar kormány emellett 1,4 milliárd dollár, vagyis mintegy 466 milliárd forint elköltését vállalta. Az összegből nukleáris fűtőelemeket, LNG-t és katonai eszközöket vásárol Magyarország. A miniszterelnök a pénteki napot J. D. Vance amerikai alelnökkel zárta.