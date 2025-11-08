Sokba kerül, de Orbánnak sikerült Trumptól megvédenie a magyar rezsicsökkentést

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Olyan ajánlatot tettünk, amelyet könnyű volt elfogadni, viszont nekünk a haszna beláthatatlan - mondta Orbán Viktor Washingtonban, a Donald Trumppal folytatott csapatos munkabéd után.

Nos, a haszna tényleg beláthatatlan, főleg, mert valójában még mindig nem tudjuk, mi is az a haszon. Ahogy nem tudjuk azt sem, kié lesz ez a haszon, hány magyar állampolgár tartozik bele a többes szám első személybe, amit Orbán használt. És ahogy nem tudjuk azt sem, mi volt pontosan az az ajánlat, amit a magyar miniszterelnök az ízig-vérig üzletember Donald Trump asztalára letett.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Már a kegyencjárat felszállása előtt az évszázezred találkozója volt

Már nagyjából a felszállás pillanatában lehetett tudni, hogy a kormánymédia-birodalom washingtoni kegyencjáratra felsorakoztatott propagandistái, és a politikusból szép lassan posztolásfüggő politikai influenszerekké váló miniszterek és tanácsadók minden idők győzelmeként fognak eladni bárminemű megállapodást, amit a magyar tárgyalódelegáció elér. Magyar miniszterelnök kétoldalú találkozója soha ekkora figyelmet nem kapott még a magyar nyilvánosságban (első sorban a közösségi médiában), ami jól mutatja, hogy a miniszterelnöknek öt hónappal a parlamenti választások előtt milyen fontos, hogy politikai tőkét kovácsoljon a Trump találkozóból. A friss képekkel és videófelvételekkel lehet végtelenségig a retinákba égetni Orbán, a nemzetközti tisztelet övezte vezető képét, akiről Trump már a Fehér Ház bejáratában mondja, hogy nagyszerű vezető. Biztos ami biztos, Orbán az udvari sajtóját vitte magával a munkaebéd sajtónyilvános részére is, ahol Bohár Dánielék természetesen senkit nem provokáltak kritikus kérdésekkel, annál lelkesebben kérdeztek alá, hogy kihúzzák Trumpból, hogy jobban szereti Orbán Viktort, mint az Európai Unió vezetői. Kétségtelen, Trump a maga korlátolt szókincsével hízelgő dolgokat mondott Orbánra, elsősorban a migrációs politikája miatt, de azt azért Trump sem vállalta be, hogy az uniós vezetők fölé emelje a magyar miniszterelnököt.

De ez természetesen nem akadályozza meg a teljes kormánybirodalmat abban, hogy fényes nemzetközi sikert harsogjon, persze egyáltalán nem öncélúan: a nemzetközi befolyás hangsúlyozásával a Fidesz nem most először próbálja elterelni a figyelmet a kormányzati teljesítményéről. De menjünk sorjában. Bár szépen egymás után elkezdenek kiszivárogni a különböző szektorális megállapodások részletei, még mindegyik területen rengeteg a kérdés, és több bejelentés még a következő napokban várható, így fontos hangsúlyozni, még nem lehet mérleget vonni a washingtoni találkozó eredeményeiből. Ahogy írtuk, a legnagyobb várakozás azt övezte, Orbánnak sikerül-e mentességet kicsikarnia Magyarország számára az Egyesült Államok által az orosz olajvállalatokra nemrégiben kivetett szankciók alól, és ha sikerül, meddig (példának okáért a 2026 áprilisi választások előtt vagy utánig), és milyen áron (azaz mit ígér be ezért cserébe Orbán Trumpnak a magyar költségvetés kárára). Esélyes, hogy eredetileg nem ez lett volna a fő téma, hiszen amikor Orbán Viktor Egyiptomban bedobta Trumpnak a washingtoni utazását, a Rosznyeft és a Lukoil elleni szankciók még nem voltak érvényben.

A milyen árról már elkezdett kirajzolódni egy előzetes kép, de persze ez még változhat:

114 millió dolláros nukleáris fűtőelem vásárlás,

600 millió dolláros LNG-vásárlás,

700 millió dolláros védelmi beszerzés

A mostanáig számszerűsíthető tételek alapján a magyar kormány 1,4 milliárd dollár, vagyis mintegy 466 milliárd forint elköltését vállalta.

Kérdőjeles mentesség

A meddig kérdésében egyelőre éles ellentét van aközött, ami az Orbán-Szijjártó sajtótájékoztatón elhangzott („ez egy általános és időkorlátmentes egyezség”), és amit a nemzetközi sajtó a Fehér Ház által küldött megerősítő e-mailre hivatkozva ír (egy év).