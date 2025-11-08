Magyar Péter: Volt már házkutatás a magyar állampolgárok személyes adatait térképen nyilvánosságra hozó kormánylapok szerkesztőségeiben?

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Egy nappal azután, hogy valaki kereshető módon térképre tette a Tiszától ellopott adatbázisban talált neveket, címeket és telefonszámokat, egyelőre hallgat a rendőrség és a Belügyminisztérium is. Egyedül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, Péterfalvi Attila szólalt meg, aki még péntek este úgy nyilatkozott, hogy „megalapozottan állítható, hogy az ismeretlen személy a személyes és különleges adatok felhasználásával bűncselekményt követett el.”

Fotó: Magyar Nemzet

Magyar Péter ezért Pintér Sándor belügyminisztert a délutáni posztjában arról kérdezte, volt-e már házkutatás a térképet nyilvánosságra hozó Magyar Nemzet, Index, Mandiner és Origo szerkesztőségben vagy esetleg a Fidesz kampányközpontjában. Kihallgatták már a honfitársaikat listázó és fenyegető fideszes politikusokat és propagandistákat, köztük Németh Balázst? – tette fel a kérdést.

Magyar Péter felvetette továbbá, hogy kihallgatták-e már Ambrózy Áront, a PestiSrácok munkatársát, aki már négy nappal korábban arról írt a Facebookon, hogy egy „haverja” térképre vitte a felhasználók adatait, és összevetette azt a választókerületi határokkal. (Erről Rácz András tett közzé egy képernyőképet szombaton.) Magyar végül azt a költői kérdést is feltette, hogy kihallgatta-e már a rendőrség a Fidesz kampányának az irányítóit, hogy kiderüljön, ki találta ki és ki szervezte ezt a példátlan politikai bűncselekmény-sorozatot rengeteg honfitársunk megfélemlítésére. Cikkünk megjelenéséig a miniszter nem reagált.

A károsultaknak viszont a Magyar Helsinki Bizottság ajánlott segítséget egy letölthető feljelentésmintával.

bűnügy tisza pintér sándor origo fidesz személyes adatok Ambrózy Áron bűncselekmény mandiner magyar péter pesti srácok index magyar nemzet magyar helsinki bizottság adatbázis
Kapcsolódó cikkek

Németh kormánypropagandista megszerezte egy tiszás aktivista ellopott lakcímét, majd elment a háza elé videót forgatni, amiben azzal fenyegeti burkoltan, hogy tudja a címét

„Felháborító, hogy olyan országban élünk ahol a FIDESZ emberei, illegális adatokkal visszaélve, odamennek aktivisták lakásaihoz és burkoltan próbálják megfenyegetni őket” – írta az érintett.

Szily László
POLITIKA