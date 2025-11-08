Vučićék elintézték, hogy Trump-hotel épülhessen a jugoszláv hadsereg amerikai vezetéssel lebombázott központjának helyén

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A szerb parlament elfogadta a törvényt, ami lehetővé teszi, hogy lebontsák a jugoszláv hadsereg, NATO által 1999-ben lebombázott belgrádi központját.

A New York Times cikke szerint az épület helyére 500 millió dollár értékben építhet luxusszállodát Donald Trump családja. A beruházást már régóta tervezik, de a folyamat elakadt, miután a projektet támogató kormánytisztviselőket csalással vádolták meg.

A jugoszláv hadsereg 1999-ben lebombázott belgrádi központja
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A projektnek az Aleksandar Vučić szerb elnök párttársai által pénteken megszavazott, szombaton életbe lépett törvény adhat új lendületet. A lebombázott vezérkari központ ugyanis a törvény értelmében elveszítette a kulturális védelmi státuszát, így már le lehet bontani, és szállodát lehet építeni a helyére.

Vučić egyébként éppen azon dolgozik, hogy meggyőzze a Trump-kormányt a szerbiai Naftna Industrija Srbije (NIS) energiaipari cég ellen kivetett szankciók feloldásáról. A vállalatot azért szankcionálták az amerikaiak, mert az orosz Gazprom a többségi tulajdonosa. A szankciók már most komoly fennakadásokat okoznak a szerb benzinkutakon, de hosszabb távon üzemanyaghiányt és komoly áremelkedést is eredményezhetnek.

külföld jugoszlávia Egyesült Államok belgrád Donald Trump aleksandar vucic szerbia
Kapcsolódó cikkek

Nem csökken az amerikai szankciók miatti szerbiai üzemanyag-para, hiába növelte a MOL a szállításait

A NIS az egyetlen finomító Szerbiában, és a szankciók közvetlenül veszélyeztetik az ország üzemanyag-ellátását. Bár a MOL növeli a szállításokat, ezek nem pótolják teljesen a horvát vezeték kiesését.

Takács Lili
külföld