Vučićék elintézték, hogy Trump-hotel épülhessen a jugoszláv hadsereg amerikai vezetéssel lebombázott központjának helyén

A szerb parlament elfogadta a törvényt, ami lehetővé teszi, hogy lebontsák a jugoszláv hadsereg, NATO által 1999-ben lebombázott belgrádi központját.

A New York Times cikke szerint az épület helyére 500 millió dollár értékben építhet luxusszállodát Donald Trump családja. A beruházást már régóta tervezik, de a folyamat elakadt, miután a projektet támogató kormánytisztviselőket csalással vádolták meg.

A jugoszláv hadsereg 1999-ben lebombázott belgrádi központja Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A projektnek az Aleksandar Vučić szerb elnök párttársai által pénteken megszavazott, szombaton életbe lépett törvény adhat új lendületet. A lebombázott vezérkari központ ugyanis a törvény értelmében elveszítette a kulturális védelmi státuszát, így már le lehet bontani, és szállodát lehet építeni a helyére.

Vučić egyébként éppen azon dolgozik, hogy meggyőzze a Trump-kormányt a szerbiai Naftna Industrija Srbije (NIS) energiaipari cég ellen kivetett szankciók feloldásáról. A vállalatot azért szankcionálták az amerikaiak, mert az orosz Gazprom a többségi tulajdonosa. A szankciók már most komoly fennakadásokat okoznak a szerb benzinkutakon, de hosszabb távon üzemanyaghiányt és komoly áremelkedést is eredményezhetnek.