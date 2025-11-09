A BBC saját tanácsadójának kritikus jelentése alapján nevezte Trump szóvivője 100% fake news-nak az elnök beszédét meghamisító intézményt

Média
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Karoline Leavitt szóvivő Donald Trump levelét prezentálja a sajtónak.
Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Kellemetlen helyzetbe került a brit közszolgálati BBC, miután a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt egy kiszivárogtatott belső dokumentum alapján nevezte „propagandagépezetnek” és „100 % fake newsnak” a patinás hírgyárat. Leavitt úgy fogalmazott, hogy főnökével Nagy-Britanniában járva mindig tönkreteszik a napját a BBC szállodai tévéken követett rövidhírei, mert ezeket nézve mindig arra gondol, hogy „az adófizetőknek kell állniuk a cechet a balos propagandagépezet működtetéséért”.

A közismerten beszólós szóvivőt ezúttal az húzta fel, hogy a brit Telegraph részleteket közölt egy 19 oldalas dokumentumból, amit Michael Prescott korábbi újságíró, a BBC szerkesztési elveiért és sztenderdjeiért felelős bizottságának korábbi tanácsadója állított össze, amikor még nekik dolgozott. A dossziéban Prescott több területen is élesen kritizálta a BBC hírszerkesztési gyakorlatát. Az egyik célpontja egy konkrét műsor volt, a BBC jól ismert Panorama című programjának a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása. Prescott szerint ebbe félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét: úgy vágták egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”.

Prescott a jelentésében úgy fogalmazott, hogy

„teljesen félrevezető volt a műsorblokk Panorámában látható módon történt megszerkesztése. Az egyik ok, amiért a szövetségi bíróságon nem ítélték el lázadás szítása miatt, éppen az volt, hogy explicite nem buzdította a híveit arra, hogy menjenek és harcoljanak a Capitoliumon”.

A brit sajtó szerint a BBC várhatóan nyilvánosan fog bocsánatot kérni az eset miatt. A brit parlament illetékes bizottsága hétfőre már be is idézte Perscottot, illetve a BBC vezetőjét.

A Telegraph-nak adott interjújában Leavitt úgy fogalmazott, hogy

„ez a tudatosan meghamisított, elfogultan megvágott klip újabb bizonyíték arra, hogy a BBC totális, 100 százalékos fake news, ami miatt nem érdemes időt tölteni a képernyők előtt”.

A Telegraph szerint Prescott további súlyos kritikákat is megfogalmazott. Feljegyzése szerint „rendszerszintű problémák” vannak azzal, ahogy a BBC arab nyelvű adása követi a gázai háborút. A tanácsadó szerint éles eltérés van a BBC központi weboldalán olvasható háborús tudósításfolyam és az arab nyelvű között, utóbbiban ugyanis visszatérően jelennek meg antiszemita, Hamasz-támogató kommentátorok.

Hasonlóan lesújtó véleményt mond a kiszivárogtatott anyag a BBC transzokkal foglalkozó tudósításairól, amik szerinte néhány elfogult munkatárs kezébe kerültek, így a BBC a témában egy hangon – dicsőítve – szól és nem hajlandó problémás ügyekkel foglalkozni. Az ilyen témákat az anyag szerint tudatosan hanyagolták és egyoldalú tudósításokat közölnek csak.

(via Guardian)

Média michael prescott capitolium fake news bbc vágás Donald Trump karoline leavitt szerkesztés