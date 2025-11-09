A BBC saját tanácsadójának kritikus jelentése alapján nevezte Trump szóvivője 100% fake news-nak az elnök beszédét meghamisító intézményt

Karoline Leavitt szóvivő Donald Trump levelét prezentálja a sajtónak. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Kellemetlen helyzetbe került a brit közszolgálati BBC, miután a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt egy kiszivárogtatott belső dokumentum alapján nevezte „propagandagépezetnek” és „100 % fake newsnak” a patinás hírgyárat. Leavitt úgy fogalmazott, hogy főnökével Nagy-Britanniában járva mindig tönkreteszik a napját a BBC szállodai tévéken követett rövidhírei, mert ezeket nézve mindig arra gondol, hogy „az adófizetőknek kell állniuk a cechet a balos propagandagépezet működtetéséért”.

A közismerten beszólós szóvivőt ezúttal az húzta fel, hogy a brit Telegraph részleteket közölt egy 19 oldalas dokumentumból, amit Michael Prescott korábbi újságíró, a BBC szerkesztési elveiért és sztenderdjeiért felelős bizottságának korábbi tanácsadója állított össze, amikor még nekik dolgozott. A dossziéban Prescott több területen is élesen kritizálta a BBC hírszerkesztési gyakorlatát. Az egyik célpontja egy konkrét műsor volt, a BBC jól ismert Panorama című programjának a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása. Prescott szerint ebbe félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét: úgy vágták egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy „békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat”.

Prescott a jelentésében úgy fogalmazott, hogy

„teljesen félrevezető volt a műsorblokk Panorámában látható módon történt megszerkesztése. Az egyik ok, amiért a szövetségi bíróságon nem ítélték el lázadás szítása miatt, éppen az volt, hogy explicite nem buzdította a híveit arra, hogy menjenek és harcoljanak a Capitoliumon”.

A brit sajtó szerint a BBC várhatóan nyilvánosan fog bocsánatot kérni az eset miatt. A brit parlament illetékes bizottsága hétfőre már be is idézte Perscottot, illetve a BBC vezetőjét.

A Telegraph-nak adott interjújában Leavitt úgy fogalmazott, hogy

„ez a tudatosan meghamisított, elfogultan megvágott klip újabb bizonyíték arra, hogy a BBC totális, 100 százalékos fake news, ami miatt nem érdemes időt tölteni a képernyők előtt”.

A Telegraph szerint Prescott további súlyos kritikákat is megfogalmazott. Feljegyzése szerint „rendszerszintű problémák” vannak azzal, ahogy a BBC arab nyelvű adása követi a gázai háborút. A tanácsadó szerint éles eltérés van a BBC központi weboldalán olvasható háborús tudósításfolyam és az arab nyelvű között, utóbbiban ugyanis visszatérően jelennek meg antiszemita, Hamasz-támogató kommentátorok.

Hasonlóan lesújtó véleményt mond a kiszivárogtatott anyag a BBC transzokkal foglalkozó tudósításairól, amik szerinte néhány elfogult munkatárs kezébe kerültek, így a BBC a témában egy hangon – dicsőítve – szól és nem hajlandó problémás ügyekkel foglalkozni. Az ilyen témákat az anyag szerint tudatosan hanyagolták és egyoldalú tudósításokat közölnek csak.

(via Guardian)