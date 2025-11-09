A brit hadsereg segít megvédeni Belgiumot a dróntámadások után

Nagy-Britannia katonai támogatást nyújt Belgiumnak, miután feltételezhetően orosz drónok zavarták meg a belga légteret, jelentette be a védelmi vezérkari főnök. Sir Richard Knighton szerint belga kollégája a hét elején kért segítséget, így a felszerelés és a személyzet is már úton van Belgiumba. Szerinte azt nem tudni biztosa, hogy valóban Oroszország hatolt-e be a belga légtérbe, de hihetőnek nevezte, hogy Moszkva rendelte el a lépést.

Sir Richard szerint Oroszország általánosságban véve „jelenleg a legsürgetőbb fenyegetést” jelenti Európára. „Ukrajna illegális inváziója megmutatta Oroszország háborús erőfeszítéseinek barbár jellegét.”

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/NurPhoto via AFP

Míg egyesek Oroszországra mutogatnak, a tisztviselők nem mutattak fel bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a behatolások Moszkvához kapcsolódnának, a Kreml pedig következetesen tagad mindenféle érintettséget. A gyanút tovább fokozták az oroszok által az elmúlt hónapokban végrehajtott nyílt légtérbetörések Kelet-Európában, amelyekben vadászgépek és nagyobb támadó drónok vettek részt. Moszkva tagadta, hogy ezek szándékosak lettek volna.

A BBC értesülései szerint valószínűleg bevetik a RAF 2. Védelmi Ezredének tagjait. A német védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy Brüsszel kérésére szintén támogatni fogja Belgiumot a drónok elleni intézkedésekben.

Kedd este Belgium legforgalmasabb repülőterén, Brüsszelben, több órára leállították az érkező és induló járatokat, ami miatt több tucat járatot törölni kellett. Lezárták Liège repülőterét is, ami egy fontos áruszállítási csomópont. A rendőrség és a hadsereg tagjai négy drónt láttak a közeli Schaffen katonai repülőbázis felett is kedden. Már az újabb észlelések előtt is vizsgálat folyt rejtélyes drónok miatt, amelyeket a hétvégén több katonai létesítmény felett észleltek, köztük Kleine-Brogel bázis felett, a holland határ közelében. Itt állomásoznak Belgium F–16-os vadászgépei, és a hírek szerint amerikai nukleáris fegyvereket is tárolnak. A történtek miatt csütörtökön rendkívüli ülést tartott Belgium nemzetbiztonsági tanácsa.