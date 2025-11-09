A fehérporos videóval zsarolt Horváth Alexander nyerte a józsefvárosi időközi választást

A nyáron lemondott Horváth Alexander nyerte a VIII. kerületi időközi választást a szavazatok 52,54 százalékával. A politikus független színekben indult, de Pikó András polgármester támogatta, a Közösen Józsefvárosért frakció tagja lesz.

Második lett a fideszes Pálovics Emese (38,3 százalék), őt követi a DK által támogatott független Róth-Ádám Éva (5,24 százalék), az MSZP-s Czeglédy Ádám (2,95 százalék) és a megtévesztően tiszás külcsínnel kampányoló független Tóth Erzsébet (0,98 százalék). Az előzményekről itt írtunk.

Videóval zsarolták

Horváth Alexander a lemondásakor arra hivatkozott, hogy egy videófelvétellel zsarolják. A videó aztán október 10-én meg is jelent a Metropolon, amin az látszik, hogy Horváth nevet, a háttérben meg valaki fehér port rendezget egy tálcán.

Fotó: Bankó Gábor/444

Október közepén több órás hajnali házkutatást tartottak Horváth lakásán, de nem találtak semmit. „Ez olyan nyomásgyakorlás, ami megengedhetetlen demokráciában” – mondta a házkutatás utáni rendkívüli sajtótájékoztatóján Pikó András. – Megfélemlíteni az egyik politikai jelöltet egy éppen zajló időközi választási kampányban: megengedhetetlen.”

Ellenzéki összezörrenés

A DK szerint nekik kellett volna képviselőt jelölni ebben a választókerületben. Maga Horváth is DK-s volt, de még a lemondása előtt kilépett a pártból.

A választásnak komoly tétje volt. Mivel a néhány héttel korábbi időközi választást a Fidesz nyerte, így egy újabb győzelemmel a Közösen Józsefvárosért frakciónak kilenc, a Fidesznek hét képviselője lett volna, az MSZP két képviselője pedig a mérleg nyelve lehetett volna.

A választás előtti napokban Pikó András, valamint Karácsony Gergely főpolgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő hivatalos hangvételű nyílt levélben ment neki a DK-nak és az MSZP-nek. A politikusok szerint az MSZP és a DK asszisztált Horváth Alexander Fidesz általi lejáratásához azzal, hogy elindítják jelöltjeiket a vasárnapi időközi választáson.

A DK és az MSZP visszautasította a vádakat.

Pikó András egy Facebook-posztban gratulált vasárnap este Horváth Alexandernek. „Ezt a fiatalembert az elmúlt hónapokban minden elképzelhető eszközzel próbálták tönkretenni. Zsarolták, hazug lejárató kampányt folytattak ellene, rendőrökkel próbálták megfélemlíteni, de ő a választóihoz fordult, akik megerősítették a számára 2024-ben megszavazott bizalmat. Nem is kaphat ennél jobb visszaigazolást a munkájára egy képviselő. Ezzel a Losonci negyed és Józsefváros lakossága is nagyot nyert, a választókörzet fejlődése folytatódhat. Jó hír Józsefvárosnak az is, hogy a többség nemet mondott a Fidesz és hozzá csatlakozott levitézlett álellenzéki pártok gyűlöletkeltő politikájára. Nekik azt üzenték a választók, hogy dolgozzanak végre Józsefvárosért, ne saját magukért! Köszönöm minden választópolgárnak, hogy részt vett az időközi választáson” – írta Pikó.