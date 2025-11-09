Erős földrengés rázta meg Japán északi partjait

A Japán Meteorológiai Ügynökség jelentése szerint vasárnap egy erős, a Richter-skála szerint 6,9-es erősségű földrengés rázta meg Japán északi részét, ami után először cunamiriadót adtak ki, de ezt később visszavonták.

A rengés az Iwate prefektúra partjainál történt a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben. Személyi sérülésekről és károkról még nem érkezett jelentés, és a térség két atomerőművénél sem észleltek rendellenességet.

A Japán Meteorológiai Ügynökség által készített térképen a földrengés epicentruma és a cunamiriadóval érintett partszakasz (sárgával jelölve) Fotó: Japán Meteorológiai Ügynökség

A meteorológiai ügynökség egyik tisztviselője szerint a következő napokban hasonló vagy akár erősebb földrengések is előfordulhatnak.

Takaicsi Szanae miniszterelnök X-oldalán arra kérte az embereket, hogy távolodjanak el a partoktól, és maradjanak készenlétben az utórengések és a cunamihullámok miatt, amelyek sújthatják a területet. (Euronews)