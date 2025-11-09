Hernádi ellentmondott Orbán sejtetésének és leszögezte, hogy nem volt szabotázs Százhalombattán

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kormányzati Mandinernek adott interjújában szállt szembe a miniszterelnök által a százhalombattai finomítóban történt tűzesetről terjesztett összeesküvés-elméletekkel Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. „Az eddigi megállapítások szerint technológiai-technikai probléma” történt, mondta a cégvezető, aki másképp is megogalmazta a dolgot:

„Azt mondani, hogy ez külső behatás volt: nem!”

Majd részletesebben is kifejtette ugyanazt:

„A szakértők állapítják meg, hogy mi is okozta ezt a tüzet. Ha valaki azt mondja, hogy robbanás történt, külső behatolás, satöbbi, én erre azt mondom, hogy az eddigi megállapítások szerint ez egy technológiai-technikai probléma volt, ami ott ezt a tüzet keletkeztette. Egy ronda nagy tűz volt egyébként.”

„Konteóelméletek vannak” – fogalmazott Hernádi. Orbán Viktor emlékezetes módon „lehetséges külső beavatkozásról” beszélt annak ellenére, hogy a Mol korábban is már közleményben zárta ki ezt a lehetőséget.

Hernádi azt is megemlítette, hogy ha szándékos rongálás vagy robbantás történt volna, sokkal súlyosabb károk keletkeztek volna, egy finomító pedig olyan „rettentő összetett üzem”, hogy a legnagyobb elővigyázatosság mellett sem lehet teljesen kizárni a baleseteket.

(via HVG)