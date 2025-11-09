Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert is Tenerifén

Több embert is magukkal ragadtak az óriáshullámok a Spanyolországhoz tartozó Tenerifén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek a helyi hatóságok szerint.

A halottak között volt egy idős holland nő is, akit másik kilenc emberrel szombaton délután a sziget északi partvidékén található Puerto de la Cruznál rántottak magukkal a hullámok. Az embereket végül járókelők és rendőrök mentették ki, a holland nő azonban szívinfarktust kapott és a helyszínen életét vesztette, nem tudták újjáéleszteni.

Puerto de la Cruz Fotó: SOBERKA RICHARD / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A sérülteket, köztük három francia turistát a helyi kórházakba szállították. Egy 43 éves spanyol horgász is életét vesztette, valamint a sziget déli részén szombat délelőtt mosott partra a tenger egy további holttestet. Hat francia turista könnyebb sérüléseket szenvedett Playa del Roque de Las Bodegas település térségében.

A spanyol hatóságok figyelmeztetést adtak ki az erős hullámzás miatt. A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén különösen ősszel és télen fordulnak elő a nyugati és északi partszakaszokon az Atlanti-óceánon tomboló viharok következtében keletkezett nagy hullámok. (MTI)