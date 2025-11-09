Súlyos baleset az ajkai erőműben: helikopterrel vitték Győrbe az összeégett munkást

Az akcióban résztvevők készítették a fotót.

Forró por kiáramlása miatt súlyos égési sérüléseket szenvedett el egy munkás az ajkai erőműben. A mentése is bonyolult volt, mert nyolc méter magasan, egy mindössze hat négyzetméteres tetőn találták meg a súlyosan sérült férfit. A helyszínt ráadásul csak ideiglenes, a dolgozók által lefektetett fapallókon keresztül lehetett megközelíteni egy másik épületből. A sebesültet végül lehozták, majd az ajkai kórház helikopterleszállójánál vette fel a Budaörsről érkező helikopter, amivel a győri kórház égési osztályára szállították. 2 másik dolgozó könnyebben sérült meg, őket az ajkai kórházban el tudták látni.

(via Telex)