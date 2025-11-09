Villamost tesztelt a BKV a fogaskerekű vonalán

Rendhagyó próbajárat haladt végig a fogaskerekű vonalán vasárnap, a BKV ugyanis tudományos vizsgálatot hajtott végre. A vágányzár utolsó napján, szigorú óvintézkedések mellett a szakemberek egy mérőműszerekkel felszerelt és maximális terhelésű Tátra villamossal méréseket végeztek az adhéziós, vagyis fogasléc nélküli meghajtás működőképességéről – erről a BKV számolt be a Facebook-oldalán.

Arra voltak kíváncsiak a majdani rekonstrukció előtt, hogy az elméletben megalapozott és a gyakorlatban validált válaszokat kapjanak arra, hogy működőképes-e a meredek pályán a fogasléc nélküli meghajtás.

A Totalcar szerint a tesztek valószínűleg azt a távlati tervet segíthetik elő, hogy a fogaskerekű vonalán közlekedő járatok bejárhassanak legalább a Széll Kálmán térig.