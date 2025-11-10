10 ezer katonával, helikopterekkel és drónokkal mennek rá a kartellekre Mexikóban

Claudia Sheinbaum bejelenti a tervet
Fotó: DANIEL CARDENAS/Anadolu via AFP

A mexikói hadsereg, légierő és nemzetőrség 10 500 tagjával, helikopterek, felderítő repülőgépek és drónok bevonásával indul a Michoacán Béke és Igazságosság Terv, amelynek célja a bűnözői csoportok felszámolása, a védelmi pénz elleni küzdelem, valamint a kábítószerlaborok leállítása.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök azután prezentálta a nagyszabású akciót, hogy a kartellekhez kötődő erőszak által sújtott Michoacán szövetségi állam egyik polgármesterét, a kormány tétlenségét nyíltan kritizáló Carlos Manzót a nyílt utcán, a halottak napi ünnepség közepén lelőtték.

A terv költségvetése névlegesen óriási összeg, 57 milliárd peso (kb. ezer milliárd forint) Sheinbaum szerint, de ebből a központi rendvédelmi szervek bevetésén kívül a helyi rendőrség és ügyészség, továbbá a szociális ellátás, a mezőgazdaság, az infrastruktúra, az idegenforgalom és a foglalkoztatás megerősítését is finanszírozzák.

Grecia Quiroz beszél az állami közgyűlésben, támogatói a férje által mindig hordott kalapban
Fotó: ENRIQUE CASTRO/AFP

A meggyilkolt polgármester feleségét, Grecia Quirozt szerdán iktatták be mint férje utódját az uruapani polgármesteri székbe, és megfogadta, hogy folytatja a szervezett bűnözés elleni küzdelmet.

A merénylőt a helyszínen megölték. A 17 éves Victor Manuel Ubaldót november 6-án azonosították a gyilkosság elkövetőjeként, de az államügyészség szerint további személyek is részt vettek az akcióban. (Reuters)

