40 napja áll az amerikai kormányzat, most egy lépéssel közelebb került a leállás vége

A felsőház 60-40 arányban megszavazta, hogy napirendre vegye a Képviselőház által korábban elfogadott átmeneti költségvetési törvényjavaslatot, amely az Egyesült Államok kormányzati működését 2026. január 30-ig finanszírozná, és három teljes pénzügyi évre szóló kiadási intézkedést is tartalmazna.

A törvény végleges elfogadásához a Szenátusnak és a Képviselőháznak is további szavazásokra lesz szüksége. A vasárnapi szavazással sikerült átlépni az első jelentős formális akadályt az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának lezárása felé vezető úton. A politikai válság azonban – amely október eleje óta bénítja a szövetségi kormány működését – korántsem ért véget, mivel a javaslat csupán ideiglenes költségvetést biztosítana.

A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, történtek leépítések, az élelmiszersegélyek kiosztását felfüggesztették és egyre több repülőjáratot törölnek.

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

A most benyújtott javaslat ugyanakkor nem tartalmazza azokat az egészségügyi támogatásokat, amelyeket a demokraták hetek óta követeltek, és ami miatt eddig sem szavazták meg a költségvetést. A legtöbb demokratikus szenátor és képviselő is elutasította, hogy ebben a formájában megszavazzák a törvényt.

Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: „Úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez.” A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedévének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légiforgalom kiesése miatt. (MTI)