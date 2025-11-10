A hétvégén még több gyerek került kórházba a tömeges ételmérgezés miatt

Az első hírekben szereplő 47 gyerek után a hétvégén jó néhány további óvodás és iskolás került kórházba a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés miatt, összesen így már nyolcvan gyerek szorult kórházi ápolásra. Közülük nyolcat még hétfőn is bent kellett tartani, a többieket hazaengedték - írja a 24.hu a Heim Pál Kórház lapnak küldött válasza alapján.

Azt, hogy mi okozta a megbetegedéseket, még mindig nem tudják. A szalmonella-fertőzést már kizárták, de továbbra is várják a kiemelt hatósági vizsgálatot folytató Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálatának eredményeit. Az NNGYK-hoz szombat délutánig 611 bejelentés érkezett. Súlyos esettel a Heim Pálban nem találkoztak, a legtöbb gyerek infúziót kapott, mert fennállt a kiszáradás veszélye.

Fotó: Halász Júlia

A gyerekek az óvodai és iskolai menzán eléjük tett csütörtöki ebéd után lettek tömegesen rosszul, sokan közülük hányásos, hasmenéses panaszokkal és kiszáradásos tünetekkel kerültek kórházba. A menü csurgatott tojásleves és temesvári sertéstokány volt bulgurral, illetve Budapest sertésragu párolt rizzsel. Az ebédet az összes érintett intézménybe ugyanaz a cég, a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. szállította.