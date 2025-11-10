A hétvégi drograzzia után a Dojo klub vezetői közül senkit sem vett elő a rendőrség

A budapesti Dojo Club, ahol péntek éjjel nagyszabású drograzziát tartott a rendőrség, közleményben tudatta, hogy:
„A DOJO menedzsmentje és tulajdonosi köre teljes mértékben elkötelezett a drogprevenció és a biztonságos szórakozás mellett, és minden alkalommal együttműködik a hatóságokkal, ha azok ellenőrzést tartanak. A hétvégi razzia során a hatóságok minden, a helyszínen vizsgált előírást rendben találtak, és sem a klubbal, sem egyetlen kollégánkkal szemben nem indítottak eljárást.
Őszintén sajnáljuk, hogy a törvénytisztelő vendégeink estéjét megterhelően és méltatlanul zavarta meg az intézkedés. Köszönjük vendégeinknek a kulturált együttműködést és a Dojo felé a további bizalmat.”
A BRFK reggeli sajtótájékoztatóján közölték a razzia részleteit. Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője azt mondta, nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt ez, hanem egy folyamatban levő eljárássorozat egyik állomása, és korábban már letartóztattak egy gyanúsítottat. A korábbi, 5 kilogramm mennyiségű, 55 millió forint értékű kábítószer lefoglalásával járó letartóztatás alapján jutottak el a belvárosi klubig, ahonnan már több bejelentést is kaptak drogokkal kapcsolatban.
Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője közölte, hogy az intézkedés során átvizsgálták a személyzet és a szórakozók ruházatát, majd a rendőrökkel érkezett egészségügyi csapat 211 embert nézett át. Simó azt mondta, a komplex átvizsgálás után klinikai tünetek alapján 49 főt a Gyorskocsi utcába vittek vizeletgyorstesztre. Kiderült, hogy a 211 főből összesen 16-an fogyasztottak kábítószert. A 3 nő és 13 férfi között volt két török, egy spanyol, egy izraeli és 12 magyar állampolgár, 11 esetben kokain, két esetben THC, egy esetben amfetamin, egy esetben pedig mindhárom kábítószer nyomát tudták kimutatni.
A Dojo klubba – ami az Ötkert VIP-részlege – váratlanul érkeztek meg a rendőrök, több embert megmotoztak, a helyen szórakozók közül sokakat orvos vizsgált meg, a pupillájukat ellenőrizve.
A BRFK szerint a bilincs használata indokolt volt az önkárosítás és támadás megelőzése miatt, de Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint aránytalan volt az intézkedés.
A bulizókat a rendőrség felszólította arra, hogy ne készítsenek felvételt a razziáról, amire a Helsinki Bizottság ügyvédje szerint nem lett volna joguk. (Telex, RTL)