Alkotmánybírósághoz fordulnak a bankok az ATM-törvény miatt.

Az OTP több másik bankkal közösen az Alkotmánybírósághoz fordul a bankautomaták kötelező telepítése miatt - közölte a pénzintézet a tőzsde honlapján.

A pénzintézetek szerint az automata bankjegykiadók telepítéséről szóló jogszabályok több rendelkezése Alaptörvénybe ütközik.

Szerintük az ATM-törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok által előírt ATM telepítésre kötelezés és a bankjegykiadó gépek elosztása gazdaságilag indokolatlan, aránytalanul korlátozza a kérelmező hitelintézetek vállalkozáshoz és tulajdonhoz való alapjogait, és diszkriminatív módon avatkozik bele a piaci folyamatokba.

Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A kormánytöbbség áprilisban fogadta el az ATM-törvényt, melyben előírták, hogy minden településen legyen ATM, és egyben ki lehessen venni legalább 150 ezer forintot. A törvény szerint a Magyar Nemzeti Bank elnöke határozza meg, hogy melyik településre melyik szolgáltatónak kell ATM-et telepítenie, az NGM rendeletben rögzített ütemezés szerint.

Ez alapján az év végéig az ezer fő feletti, jövőre pedig az 500-1000 fő közötti települések következnek. A bankoknak összesen 1039 bankautomatát kell telepíteniük, ami a működtetés költségei nélkül is legalább négymilliárd forintjukba fog kerülni.