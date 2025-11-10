Az RTL új tehetségkutatójával kicsekkolhatunk a minket körülvevő elviselhetetlenségből, hogy becsekoljunk az elviselhetetlenség egy másik szintjére

Mi értelme van egy újabb tehetségkutatónak, ha hosszútávon nyilvánvalóan nem tudja és nem is akarja eltartani az ország az évente kitermelt újabb énekeseket/táncosokat/artistákat? Semmi, de nyilván nem is emiatt indult újra 13 év után az RTL-en a Csillag születik, az első négy évad győzteseire ugyanis ma már a kutya sem emlékszik. (Ezúton is elnézést kérek azoktól, akik ma is aktívan követik a mesemondó Utasi Árpi, az énekes Tabáni István, az énekes László Attila és az operaénekes Mészáros János Elek létező vagy nem létező munkásságát.)

Pláne semmi értelme újjáéleszteni a műsort 2025-ben, amikor egy háromperces TikTok/Instagram/YouTube-görgetés alatt is több és izgalmasabb produkciót láthatunk, mint egy tévés tehetségkutatóban, ahova „korhatár és műfaji megkötés nélkül” bárki jelentkezhet.

A Csillag Születik vasárnap indult új évadának azonban az első rész alapján talán mégis van létjogosultsága, legalábbis azok számára egészen biztosan, akik annyira elfáradnak a hétköznapokban, hogy másra sem vágynak, csak kikapcsolni minden agysejtjüket a tévé előtt fekve. Én egy dupla műszak után indítottam el az első részt, miután hatszor átrágtam magamat minden létező, pokoli kül- és belpolitikai híren. Valószínűleg ezért is kerültem viszonylag hamar olyan állapotba, hogy csak minimális szégyenérzettel, majdnem teljesen önfeledten tudtam kacarászni, amikor a műsort vezető Istenes Bence az ölébe ültette a másik műsorvezetőt, Puskás Pétert, hogy hasbeszélő bábusat játszanak.

Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo/Fotó: Szabó Gábor

Szóval visszatérve az első kérdésre, hogy mi értelme egy újabb kereskedelmi tévés kreténműsornak, a válasz az, hogy semmi más, csak hogy kicsekkolhassunk a minket körülvevő elviselhetetlenségből, és becsekoljunk az elviselhetetlenség egy másik szintjére.

tévé csillag születik tévé puskás peti puskás péter rtl Molnár Áron köllő babett geszti péter wes-p tehetségkutató istenes bence byealex
