Az ukrán korrupcióellenes hivatalok lecsaptak Zelenszkij elnök üzlettársára

„A NABU és a SZAP nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén. 15 hónap munka, 1000 órányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk. Résztvevői átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Enerhoatomnak, Ukrajna állami tulajdonú atomenergia-ügynökségének az ellenőrzése céljából. Részletek rövidesen.”

Ezzel a tartalommal jelent meg közlemény az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) közösségi oldalán hétfőn délelőtt. Nem sokkal azután, hogy az ukrán sajtóban – elsőként a Magyarországon egy ostoba döntés következtében most nem elérhető Ukrajinszka Pravdában, majd sorra mindenhol – megjelent a hír: a korrupcióellenes iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) házkutatásokat tart a Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban.

A NABU ilyen és ehhez hasonló képekkel illusztrálta a hírt:

Fotó: NABU

Fotó: NABU

Kiderült az is, hogy a nyomozók nem csupán Mindics érdekeltségeire csaptak le, hanem Herman Haluscsenko igazságügy-miniszter irodáiban is megjelentek, aki előzőleg, 2021 és 2025 között az ukrán kormány energetikai minisztere volt.

A történet kulcsfigurájának jelen állás szerint ugyanakkor nem a miniszter, hanem az említett Timur Mindics tűnik. Az üzletember nem utolsó sorban társtulajdonosa a Kvartal '95 szórakoztatóipari vállalkozásnak, ekként Volodimir Zelenszkij régi üzlet- és harcostársának, cimborájának számít. Egyes, az ukrán elnökkel szemben kritikus politikai szereplők egyenesen Zelenszkij pénztárosaként szokták emlegetni. Mindics nyomát ezzel együtt bottal üthették a nyomozók, ugyanis megtudhatta, mi készül, és ha minden igaz, néhány órával az akció előtt elhagyta Ukrajnát, azóta Ausztriában várja, hogy milyen irányt vesznek a fejlemények.

Mindics neve hónapok óta forog az ukrán sajtóban. Júliusban is azt írták már a lapok, hogy a NABU és a SZAP példátlan összegek elsíbolásával gyanúsíthatja meg. Tevékenységét a lehető legkülönbözőbb ágazatokkal hozzák összefüggésbe, az energetika mellett szó volt a legnagyobb ukrán tengeri kikötő – az odesszai – körüli machinációkról, gyémántbizniszről, oroszországi érdekeltségekről. Van elmélet arról is, hogy Ihor Kolomojszkij dnyiprói oligarcha az ő közreműködésével kontrollálta a Kvartal '95 stúdió működését, melynek hála még színész-komikusként országos ismertségre és jelentős népszerűségre tett szert a későbbi elnök. Kolomojszkijt utóbb őrizetbe vették, jelenleg is rácsok mögül figyeli az átalakuló világot.

De ezzel sincs vége, szóltak hírek arról is, hogy a Mindics és a Fire Point dróngyár közötti kapcsolatokat is vizsgálják. Ez az a cég, amelyet az orosz–ukrán háború kirobbanását követően alapítottak, ennek ellenére az ukrán fegyveres erők drónmegrendeléseinek zöme hozzá fut be, a teljesítések árával és minőségével kapcsolatban ellenben kifogások merülnek fel. A Fire Point fejlesztette elvileg a nagy hatótávolságú csodarakétát, a Flamingót is, ám arról még senki semmilyen bizonyítékot nem mutatott be, hogy ez a fegyver valóban létezne, és hogy lehetséges lenne a sorozatgyártása vagy a bevetése. Maga a Fire Point egyébként cáfolta, hogy Mindicsnek befolyása lenne a cégre.

A Censor.net pedig arról írt, hogy Mindicsék ellen pénzmosás miatt nyomoz az FBI. Ez vagy az odesszai kikötő körüli ügyletekkel lehet összefüggésben, vagy azzal az állítólagos elképzeléssel, amely szerint a csoport Franciaországban alapított volna bankot, hogy kiemelkedően jelentős pénzösszegeket mossanak tisztára.

Mindezek alapján nem tűnnek mellékesnek az információk, amelyek szerint Mindicset leghallgatták – ezt a NABU délelőtti fb-posztja megerősíti, amelyben 1000 órányi hangfelvételről van szó –, és a rögzített beszélgetésekben kritikus részletek is előfordulhatnak. Így izgatottan várja az ukrajnai közvélemény, hogy kikről mi derülhet ki, ha a NABU valóban nyilvánosságra hoz bizonyos részeket. Már csak azért is, mert egyes lapok arról írtak, hogy olyan problémás felvételek vannak a nyomozók birtokában, amelyeken Volodimir Zelenszkij hangja hallható.

A Kyiv Independent forrásai szerint a Mindics elleni – a NABU közlése szerint több mint egy éve zajló – nyomozás is szerepet játszhatott abban, hogy júliusban megpróbálták felszámolni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét. Ahogy arról a 444 több cikkben beszámolt, a NABU és a SZAP függetlenségét elvonó jogszabályt lóhalálában fogadták el – gyors előkészítést követően bólintottak rá a képviselők, majd azonnal aláírta a házelnök és Zelenszkij –, de példátlan tiltakozáshullámot váltott ki Ukrajnában és szerte Európában. Olyan mértékűeket, hogy hiába kezdeményezte a változtatásokat eredetileg az elnök stábja, muszáj volt száznyolcvan fokos fordulatot végrehajtaniuk.

Hogy miért gondolta épp most Zelenszkij és a csapata, hogy e szervezetek torkára kell lépniük? – tettük fel a kérdést július 31-ei cikkünkben. A témába vágó publikációk szerint alighanem azért – folytattuk –, mert a NABU-sok és a SZAP-osok nyomozásai már az elnök közvetlen környezetét fenyegették.

„Az Olekszij Csenisov miniszterelnök-helyettessel szembeni nyomozás híre a nemzetközi sajtó érdeklődését is felkeltette, de nála is közelebb áll Zelenszkijhez egy Timur Mindics nevű, Ukrajna határain kívül kevésbé ismert üzletember, akivel közösen tulajdonolták a Kvartal 95 médiavállalatot, ahonnan a későbbi elnök karrierje elindult. A korrupcióval gyanúsított Mindicset hosszabb ideje lehallgathatta a NABU, miközben olyan információkat gyűjtött, amelyek állítólag a legfelsőbb körök legeslegfelső szegmensére nézve is veszélyesek lehetnek” – írtuk. Ez a folyamat lépett tehát november 10-én egy újabb szakaszába és egy magasabb szintre.

Az elnök és hivatala e cikkünk publikálása pillanatáig nem kommentálta a friss fejleményeket. De az már így is valószínűsíthető, hogy példátlan politikai krízis kezdődhet Ukrajnában.