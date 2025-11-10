Balásy Gyula kéthektáros birtokáról posztolt Hadházy Ákos

A Veszprém megyei Tés-Csőszpuszta területén vett két és fél hektáros telket Balásy Gyula, ahol a volt téeszközpont felújítása már zajlik – közölte Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebookon. Hadházy azt is írja, „megbízható információk szerint éppen Dubajban is megy a bevásárlás”.

Balásy a Lounge Design és a New Land Media tulajdonosa, melyek az utóbbi években bonyolították a kormányzati kampányokat, és aminek köszönhetően milliárdos lett.

Volt tehát miből megvásárolnia azokat a floridai luxuslakásokat, melyeket a 444 mutatott be, és a lebegő Tihanyi villát, melyre Hadházy bukkant rá.

belföld balásy gyula lounge design New Land Media hadházy ákos
