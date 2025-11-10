Bár egy időben robusztusan nőtt a magyar gazdaság, a felzárkózás nem jött össze, és van olyan mutató, amiben már 2010 óta stagnálunk

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A magyar gazdaság gyakorlatilag évek óta stagnál: a 2023-as 0,7 százalékos visszaesést egy 0,9 százalékos bővülés követte tavaly, ami azt jelentette, hogy a gazdaság lényegében a 2022-es szintről indította ezt az évet. És az előrejelzések szerint idén is csak néhány tized százalékos lehet a bővülés; néhány napja már Orbán Viktor is úgy fogalmazott, hogy „0,6-1 százalék, valami lesz azért”. Ahogyan Virovácz Péter, az ING vezető elemzője mondta egy csütörtöki sajtóbeszélgetésen: „Az idei a negyedik év, amikor azt várjuk, hogy jövőre majd jobb lesz”.

Bár a választásig van még hátra nagyjából fél év, és addig még közzétesznek egy GDP-adatot – az idei utolsó negyedéves, illetve egész éves mutatót –, nem kell ahhoz nagy ördöngösség, hogy megjósoljuk: ez a kormányzati ciklus úgy telik majd el, hogy az első háromnegyed évét leszámítva nem hoz gazdasági növekedést (ehhez a parlamenti és kormányzati ciklushoz a 2022 második negyedévétől kezdődő időszakot számítjuk, 2022-ben még 4,6 százalék volt az éves növekedés – bár az első negyedév még 8, az utolsó már csak 0,8 százalékos plusszal zárult).

Mindeközben az európai gazdaságok az utóbbi két évben már nálunk gyorsabban tudtak bővülni. 2023-ban, amikor a magyar gazdaságot recesszió – és súlyos inflációs válság – sújtotta, az uniós GDP 0,4 százalékkal bővült, majd tavaly az EU-s gazdaságok átlagosan 1 százalékkal nőttek, ami szintén meghaladta a magyar gazdaság 0,9 százalékos bővülési ütemét. Majd az idei negyedéves adatok is kiábrándítóak voltak, az első és a harmadik negyedévben is sereghajtók között voltunk mind az éves, mind a negyedéves összehasonlításokban. A legfrissebb, múlt héten közzétett, egyelőre még csak 15 EU-tagállam adatait tartalmazó listán hazánk hátulról a 4., illetve 5. helyen áll a negyedéves, illetve éves GDP-bővülés alapján.


Fotó: Balázs Zsuzsanna

Annak fényében, hogy 2022 tavasza óta ritkaságszámba mentek azok a negyedévek, amikor éves összevetésben 1 százalék fölött nőtt a gazdaság – sőt, negyedéves alapon azok is, amikor egyáltalán, bármennyivel nőni tudott –, az éji homályban késő régi dicsőség juthat eszünkbe a 2010-es évekről. Akkoriban a 3-4 százalékos növekedéshez voltunk szokva, sőt, 2018-ban 5,4 százalékkal nőtt a GDP.

Ennek fényében érdekes megnézni, hogy a gazdasági teljesítményünk milyen volt egy hosszabb távú, tízéves kitekintésben európai összevetésben.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság gazdasági növekedés felzárkózás gdp Európai Unió leszakadás reál gdp
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor, a vizionárius esete a kiábrándító valósággal

Napra pontosan kilenc hónapja a harmadik negyedévre ígérte az „igazi, komoly tempónövekedést”, és azt mondta, „nem lutrira megy”. Most arról beszél, így is kész csoda, amit csinálnak.

Haász János
gazdaság

„Vagy tömeges leépítések lehetnek ebből, vagy újabb áremelési hullám”

A gazdaság még mindig stagnál, de hatalmas béremelésre kényszerülhetnek a cégek, aminek rossz vége lehet – mondja Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. A választási osztogatás miatt viszont nem aggódik.

Haász János
gazdaság

Nagy Mártonék szerint az EU meg a háború miatt pang a magyar gazdaság, másokat mégsem viselnek meg annyira az uniós baklövések

A harmadik negyedéves GDP-adattal rendelkező 15 tagállam rangsorában Magyarország a sereghajtók között van.

Székely Sarolta
gazdaság