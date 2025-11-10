Bár öt évre ítélték, húsz nap után hazaengedték a börtönből Sarkozyt

Három hét után kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy volt francia államfőt, noha október 21-én - nem jogerősen - öt évre ítélték amiatt, hogy a vád szerint a 2007-es elnökválasztási kampányát Moammer Kadhafi líbiai diktátor pénzéből finanszírozta.

A vádakat végig tagadó, magát politikai üldözöttnek beállító Sarkozy bírósági felügyelet alatti szabadlábra helyezését kérte, az ügyész támogatta a kérelmét, és a hétfői meghallgatásán végül a bíróság is helyt adott a kérésének.

Sarkozy a börtönbe vonulásakor, mellette felesége, Carla Bruni énekesnő. Fotó: BASTIEN OHIER/Hans Lucas via AFP

Sarkozy így csak húsz napot töltött a Prison de la Santé börtön magánzárkájában, márciusi fellebbviteli tárgyalásáig azonban mostantól szabadlábon lehet. A bíróság ugyanakkor különleges intézkedéseket rendelt el az igazságügyi felügyeletére, hogy a volt elnökként különösen nagy befolyással bíró Sarkozy ne tudja befolyásolni a tanúkat, és ne tudjon összejátszani a többi vádlottal.

A döntés értelmében Sarkozy nem hagyhatja a el Franciaországot, és Gérald Darmanin igazságügyi minisztert is felvették azok közé, akikkel nem szabad kapcsolatba lépnie.

(via Le Figaro)