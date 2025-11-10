Bár öt évre ítélték, húsz nap után hazaengedték a börtönből Sarkozyt

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Három hét után kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozy volt francia államfőt, noha október 21-én - nem jogerősen - öt évre ítélték amiatt, hogy a vád szerint a 2007-es elnökválasztási kampányát Moammer Kadhafi líbiai diktátor pénzéből finanszírozta.

A vádakat végig tagadó, magát politikai üldözöttnek beállító Sarkozy bírósági felügyelet alatti szabadlábra helyezését kérte, az ügyész támogatta a kérelmét, és a hétfői meghallgatásán végül a bíróság is helyt adott a kérésének.

Sarkozy a börtönbe vonulásakor, mellette felesége, Carla Bruni énekesnő.
Fotó: BASTIEN OHIER/Hans Lucas via AFP

Sarkozy így csak húsz napot töltött a Prison de la Santé börtön magánzárkájában, márciusi fellebbviteli tárgyalásáig azonban mostantól szabadlábon lehet. A bíróság ugyanakkor különleges intézkedéseket rendelt el az igazságügyi felügyeletére, hogy a volt elnökként különösen nagy befolyással bíró Sarkozy ne tudja befolyásolni a tanúkat, és ne tudjon összejátszani a többi vádlottal.

A döntés értelmében Sarkozy nem hagyhatja a el Franciaországot, és Gérald Darmanin igazságügyi minisztert is felvették azok közé, akikkel nem szabad kapcsolatba lépnie.

(via Le Figaro)

külföld bíróság igazságügyi felügyelet korrupció Nicolas Sarkozy moammer kadhafi franciaország börtön kampányfinanszírozás szabadlábra helyezés
Kapcsolódó cikkek

Sarkozynek megterhelő a börtönélet, három hét után már kijönne, pedig öt évre ítélték

Szabadlábra kerülhet a volt elnök, amíg márciusban megtárgyalják fellebbezését.

Keller-Alánt Ákos
külföld