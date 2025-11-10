Egy kicsit még jobban járhat, aki megvenné az államtól Nagy Márton minisztériumának épületét

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Másodszor is árverésre bocsátja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, ami a fővárosi József nádor tér északi részén, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán áll – írja a G7.

A Pénzügyminisztérium épülete a József nádor téren 2025. július 17-én
Fotó: Németh Dániel/444

Az előző, sikertelen licit után alig több mint egy héttel hirdették meg a mostani árverést, és a tízmilliárdokat érő – a 20. század elején épült, és eredetileg a Magyar Általános Hitelbank székházaként funkcionáló, majd évtizedekig a Pénzügyminisztérium által használt – ingatlan árából milliárdokat engedtek el: a licit most 33,85 milliárd forintról indul, ez pont 10 százalékkal alacsonyabb a múltkorinál.

Az október legvégén tartott árverésen egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett, így az ingatlant nem sikerült eladni. A 27 ezer m2 alapterületű épület az apró tetőszint nélkül 10 szintes, de ebben benne van a mélypince és a pince is.

Az elmúlt hetekben az MNV sorban hirdette meg a kifejezetten értékes állami ingatlanokat, a Belügyminisztérium épülete több mint 50 milliárdért kelt el, de a vagyonkezelő aukciós portálján most is van nyolc elárverezendő ingatlan, ami több mint egymilliárd forintot ér.

gazdaság Magyar Nemzeti Vagyonkezelő állami vagyon nemzetgazdasági minisztérium józsef nádor tér pénzügyminisztérium nagy márton árverés mnv
Kapcsolódó cikkek

Kiderült, ki vette meg az első elárverezett belvárosi palotát

Július 10-én volt az árverés, a vevő 2,7 milliárdot fizetett.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Eladták a Belügyminisztérium épületét

Költözhet Pintér Sándor.

Kaufmann Balázs
belföld