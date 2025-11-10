Egymilliárd dolláros perrel fenyegette meg Trump a BBC-t

Donald Trump jogi lépésekkel fenyegette meg a BBC-t, miután a Trump 2021. január 6-i beszédéről szóló tavalyi riportjukban úgy vágták össze a szavait, mintha a Capitolium elleni rohamban résztvevő híveit nyíltan erőszakra buzdította volna. Az ügybe már a BBC két vezetője belebukott.

Trump ügyvédei szerint a műsorszolgáltató ezzel megrágalmazta az elnököt:

„A BBC szándékosan és megtévesztően manipulálta a dokumentumfilmjét, ezzel próbálva befolyásolni az elnökválasztást. Trump elnök továbbra is felelősségre vonja azokat, akik félrevezető hazugságokat és álhíreket terjesztenek”

– áll a Trump jogi csapata által kiadott közleményben.

A Trump ügyvédje, Alejandro Brito által küldött levélben az áll, hogy a BBC-nek vissza kell vonnia az elnökről tett „valótlan, rágalmazó, becsmérlő és gyújtó hatású” állításokat, és ha péntek estig nem tesznek lépéseket, Trump legalább egymilliárd dollár értékű pert indít a BBC ellen - írja a Washington Post.

A BBC vezetése múlt héten került nagy nyomás alá, miután a Telegraph közzétette Michael Prescott, a BBC korábbi szerkesztési tanácsadójának belső jelentését. Prescott szerint a Panorama című dokusorozat „Trump: A második esély?” című epizódja, amit a 2024-es elnökválasztás előtt sugároztak, manipulatív módon összevágta Trump 2021. január 6-i beszédének részleteit. Prescott jelentése szerint a BBC arab nyelvű hírszolgáltatása is Izrael-ellenes elfogultságot mutatott.

Donald Trump 2021. január 6-án, a Fehér Ház előtt tartott nagygyűlésén buzdította a híveit, hogy vonuljanak a Capitoliumhoz és akadályozzák meg a választás eredményének hitelesítését. Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via AFP

A kritikák miatt vasárnap Tim Davie, a BBC főigazgatója, és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója is kénytelen volt lemondani.

Az ügy miatt Fehér Ház helyettes sajtótitkára, Abigail Jackson, is kiadott egy közleményt arról, hogy „a média iránti bizalom történelmi mélyponton van a manipulatív vágások, félrevezető tudósítások és nyílt hazugságok miatt. Ez az eset csak egy a sok közül, amely megmutatja, miért fordulnak milliók alternatív hírforrásokhoz” - írta.