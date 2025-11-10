Elveszti vezérét az oroszbarátsággal vádolt német baloldal, még a pártot is át kell nevezni az elnök lemondása miatt

Nem folytatja a róla elnevezett párt vezetését Sahra Wagenknecht, aki két éve még a német baloldal átalakítását tűzte ki célul, idén azonban már nem jutottak be a Bundestagba.

A párt alapítójáról elnevezett Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 2024-ben azzal lépett országos porondra, hogy a szerintük túlságosan jellegtelenné vált, a hagyományos baloldali értékeket eláruló SPD versenytársa legyen, és kifogják a szelet a szélsőjobbos AfD vitorlájából. Amerika- és NATO-ellenességgel tarkított balos gazdasági program, plusz egy jó adag bevándorlásellenesség volt a fő kínálatuk, és ezzel főleg Kelet-Németországban tudtak is sikereket elérni.

Sahra Wagenknecht a pártalapítást bejelentő sajtótájékoztatón Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance via AFP

A gyorsan kilövő népszerűségük azonban a 2024-es szövetségi választásra országosan visszaesett, és végül, ha balszerencsével is, a bejutási küszöbtől alig 9000 szavazattal elmaradva, de nem jutottak be a Bundestagba. A párt azóta is követeli a szavazatok újraszámlálását, és közben keresi a helyét az országos politikában.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban ők is békepárti retorikát használnak, élesen bírálva a nyugati és német támogatásokat és az elmúlt évtizedekben súlyosan elmaradt védelmi fejlesztések felpörgetését. Bár a párt vezetői azt hangsúlyozzák, hogy semmi közük Vlagyimir Putyinhoz, és soha nem kaptak támogatást Oroszországból, ellenfeleik Kreml-barát, kriptoputyinista erőnek bélyegzik őket - Wagenknecht egyik bizalmi embere pedig májusban Moszkvába ment koszorúzni a győzelmi napi ünnepségre.

Az AfD-hez való viszony a BSW-t is megosztja: ugyan országosan elutasítják a szélsőjobbal való együttműködést, helyi szinten kooperálnak velük. Emiatt azzal támadják őket, hogy ki akarják engedni a politikai karanténból az AfD-t, és ezzel nem valójában erősítik a pozícióit. A BSW ellen a nyáron ezzel összefüggésben már alkotmányvédelmi vizsgálatot is szorgalmaztak a centrista pártok részéről.

A párt nem véletlenül viselte idáig Wagenknecht nevét: az egész szervezet a volt kommunista politikusnő személye köré épült. Az utóbbi időben azonban sajtóhírek szerint meggyengült a pozíciója: míg ő ellenzi, hogy a protestpártnak indult BSW pragmatikus koalíciókat kössön a centrumpártokkal, Türingiában a tartományi kormányban ők együtt kormányoznak a CDU-val és az SPD-vel is.

A párt néhány napja bejelentette, hogy nevet változtat, kiírva ezzel Sahra Wagenknechtet a BSW-ből. Jelen állás szerint az új, kissé kicsavart név a Szövetség a Társadalmi Igazságosságért és a Gazdasági észszerűségért” (Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft), a rövidítés így nem változik.

Az elmúlt hónapokban a belső vitákban Sahra Wagenknecht már nagyon passzív volt, leginkább talkshow-kban beszélt és a közösségi médiában posztolt, például arról, hogy Putyin nem is veszélyes a NATO-ra. Most pedig bejelentette, hogy bár alsóbb tisztséget a jövőben is vállal, már nem indul újra a pártelnökségét. Hogy ki lesz az utódja, még nem tudni; jövőre mindenesetre neki kellene a volt NDK-s Mecklenburgban és Szász-Anhaltban bejuttatni a tartományi parlamentbe az immár Sahra Wagenknecht nélküli Sahra Wagenknecht Szövetséget.