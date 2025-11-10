Ghislaine Maxwell állítólag kegyelmet akar kérni Trumptól

Ghislaine Maxwell, a néhai elítélt és a börtönben gyanús körülmények között meghalt szexuális bűnelkövető, Jeffrey Epstein bűntársa, jelenleg azon dolgozik, hogy a 20 éves börtönbüntetésére kegyelmi büntetésmérséklést kérjen Donald Trumptól – állítja az amerikai Képviselőház demokratáinak egyik forrása. A bejelentő a Képviselőház Igazságügyi Bizottságának demokrata tagjaihoz fordult az információval, és azt is állítja, hogy a nővel a börtönben kedvezően bánnak.

Ghislaine Maxwell 2013-ban Fotó: Laura Cavanaugh/Getty Images via AFP

Az NBC News megvizsgált egy Maxwell által az ügyvédjének, Leah Saffiannak küldött e-mailt, amiben Maxwell a kegyelmi kérvényéhez szükséges anyagok gyűjtéséről ír. „Küzdök, hogy mindent egyben tartsak, mert nagy anyag, és rengeteg a melléklet” – írja Maxwell. Az e-mail tárgysora: „commutation application” („kegyelmi/büntetésmérséklési kérelem”).

Az Epstein-ügybe a pároson kívül belebukott András yorki herceg is.