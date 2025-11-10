Ha nincs pénz, nincs repülő: már 6000 járat maradt ki Amerikában, mert a légiirányítók sem kapnak fizetést

„Az összes légiirányító vegye fel a munkát, MOST!!! Mindenki, aki nem teszi, alaposan „meg lesz vágva”

- üzente Donald Trump egy posztban, miután súlyos fennakadások vannak az amerikai légiközlekedésben a kormányzati leállás miatt. Azoknak a légiirányítóknak, akik nem hajlandók fizetés nélkül is dolgozni, az amerikai elnök azt üzente, hogy felkerülnek a rosszfiúk listájára, és a legjobb, ha azonnal beadják a felmondásukat, és otthagyják az állásukat végkielégítés nélkül. Azoknak ugyanakkor, akik nem vettek ki szabadnapot a válságos napokban, 10 ezer dolláros bónuszt ígér.

Mindez azok után, hogy több mint 1500 légijáratot töröltek az Egyesült Államokban a hétfő reggeli órákban (ez helyi idő szerint értendő) a légiirányítók hiánya miatt, 1100 repülőgép pedig késve szállt fel. Ez most már egyre inkább permanens válság: az amerikai légitársaságok szombaton is több mint 1500 járatot töröltek, vasárnap pedig már 2900 járatot érintett az intézkedés.

Mindez a kormányzati leállás következménye: a szövetségi kormány több mint 40 napja működésképtelen, miután nincs elfogadott költségvetés. A kormányzati leállás érinti a Szövetségi Légiirányítási Hivatalhoz (FAA) tartozó légiirányítókat is, akik kénytelenek fizetés nélkül is dolgozni.

A szövetségi közlekedési minisztérium a múlt héten arról határozott, hogy a légi közlekedés biztonsága, és a légiirányítás leterheltségének csökkentése érdekében péntektől tíz százalékkal csökkentik az amerikai légtér forgalmát.

Sean Duffy közlekedési miniszter arról beszélt, hogy a légi közlekedésben napról napra egyre nagyobb fennakadásokra, a tovagyűrűző hatások miatt növekvő számú járattörlésre és késésre kell számítani. Mint hozzátette: egyre több légiirányító nem veszi fel a munkát.

A Kongresszus felsőháza vasárnap éjszaka előzetes szavazást tartott, hogy elfogadják az átmeneti költségvetést. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy nyolc demokrata szenátor végül igennel voksolt. Ezzel kézzelfogható közelségbe került, hogy a következő napokban a Kongresszus elfogadja a szövetségi intézmények újraindítását célzó átmeneti költségvetést.

